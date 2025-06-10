Валюты / BELFB
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
148.78 USD 2.92 (2.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BELFB за сегодня изменился на 2.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 145.88, а максимальная — 149.40.
Следите за динамикой Bel Fuse Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BELFB
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 141.86 USD
- VOLT: A Relatively Safer Entry Into The AI Craze (NASDAQ:VOLT)
- What Makes Bel Fuse (BELFB) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Bel Fuse at Midwest Ideas: Strategic Growth and Diversification
- Is Micron Technology (MU) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 137.17 USD
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- Bel Fuse B stock reaches all-time high at 136.51 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 131.68 USD
- Bel Fuse Inc. (BELFB) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Bel Fuse B reports strong Q2 2025 results, stock surges
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 109.07 USD
- Bel Fuse B earnings beat by $0.46, revenue topped estimates
- Bel Fuse (BELFB) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Bel Fuse (BELFB) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BELFB or ROK: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Merion Road Capital Q2 2025 Investor Letter
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 103.92 USD
- Bel Fuse B stock hits all-time high at 101.76 USD
- Needham raises Bel Fuse stock price target to $116 on defense exposure
- Bel Fuse B Inc stock hits all-time high at 98.6 USD
- Bel Fuse Inc stock hits all-time high at 92.68 USD
- Bel Fuse at East Coast IDEAS: Strategic Shifts Amid Challenges
- Baird starts Bel Fuse stock with Outperform, $88 target
Дневной диапазон
145.88 149.40
Годовой диапазон
58.00 150.67
- Предыдущее закрытие
- 145.86
- Open
- 146.77
- Bid
- 148.78
- Ask
- 149.08
- Low
- 145.88
- High
- 149.40
- Объем
- 238
- Дневное изменение
- 2.00%
- Месячное изменение
- 12.91%
- 6-месячное изменение
- 99.70%
- Годовое изменение
- 88.81%
