통화 / BELFB
BELFB: Bel Fuse Inc - Class B
142.08 USD 8.89 (5.89%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BELFB 환율이 오늘 -5.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 141.52이고 고가는 151.93이었습니다.
Bel Fuse Inc - Class B 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
141.52 151.93
년간 변동
58.00 152.45
- 이전 종가
- 150.97
- 시가
- 151.13
- Bid
- 142.08
- Ask
- 142.38
- 저가
- 141.52
- 고가
- 151.93
- 볼륨
- 529
- 일일 변동
- -5.89%
- 월 변동
- 7.82%
- 6개월 변동
- 90.71%
- 년간 변동율
- 80.30%
20 9월, 토요일