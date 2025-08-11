通貨 / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
16.23 USD 0.57 (3.64%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVDLの今日の為替レートは、3.64%変化しました。日中、通貨は1あたり15.62の安値と16.28の高値で取引されました。
Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each reダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
15.62 16.28
1年のレンジ
6.38 16.55
- 以前の終値
- 15.66
- 始値
- 15.78
- 買値
- 16.23
- 買値
- 16.53
- 安値
- 15.62
- 高値
- 16.28
- 出来高
- 3.591 K
- 1日の変化
- 3.64%
- 1ヶ月の変化
- 9.51%
- 6ヶ月の変化
- 109.42%
- 1年の変化
- 23.70%
