AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
16.24 USD 0.01 (0.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVDL hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.93 bis zu einem Hoch von 16.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVDL News
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Avadel Stock: LUMRYZ Momentum And Pipeline Expansion Support Buy Rating (NASDAQ:AVDL)
- Avadel Pharmaceuticals: Strategisches Wachstum durch Erfolgsmedikament LUMRYZ
- Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Avadel Pharmaceuticals at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Avadel Pharmaceuticals stock price target raised to $36 at H.C. Wainwright
- Avadel licenses once-at-bedtime oxybate therapy from XWPharma
- This Unisys Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Archrock (NYSE:AROC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Is Actinium Pharmaceuticals (ATNM) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- HUM Expands Musculoskeletal Care Access With New Value-Based Tie-Ups
- Does Avadel (AVDL) Have the Potential to Rally 27.95% as Wall Street Analysts Expect?
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Corcept Shares Rise 39.6% in YTD: How Should You Play the Stock?
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Avadel stock price target raised to $20 from $13 at UBS on strong Lumryz sales
- Earnings call transcript: Avadel Pharmaceuticals beats Q2 2025 expectations
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Avadel Pharmaceuticals Stock?
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Tagesspanne
15.93 16.25
Jahresspanne
6.38 16.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.23
- Eröffnung
- 16.19
- Bid
- 16.24
- Ask
- 16.54
- Tief
- 15.93
- Hoch
- 16.25
- Volumen
- 203
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 9.58%
- 6-Monatsänderung
- 109.55%
- Jahresänderung
- 23.78%
