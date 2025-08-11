货币 / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
15.43 USD 0.02 (0.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVDL汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点15.41和高点15.72进行交易。
关注Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
15.41 15.72
年范围
6.38 16.55
- 前一天收盘价
- 15.41
- 开盘价
- 15.66
- 卖价
- 15.43
- 买价
- 15.73
- 最低价
- 15.41
- 最高价
- 15.72
- 交易量
- 654
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 4.12%
- 6个月变化
- 99.10%
- 年变化
- 17.61%
