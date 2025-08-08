Currencies / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
15.37 USD 0.18 (1.18%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
AVDL exchange rate has changed by 1.18% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 15.12 and at a high of 15.54.
Follow Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
AVDL News
Daily Range
15.12 15.54
Year Range
6.38 16.55
- Previous Close
- 15.19
- Open
- 15.16
- Bid
- 15.37
- Ask
- 15.67
- Low
- 15.12
- High
- 15.54
- Volume
- 1.961 K
- Daily Change
- 1.18%
- Month Change
- 3.71%
- 6 Months Change
- 98.32%
- Year Change
- 17.15%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%