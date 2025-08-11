Moedas / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
15.75 USD 0.09 (0.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVDL para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.62 e o mais alto foi 15.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AVDL Notícias
Faixa diária
15.62 15.98
Faixa anual
6.38 16.55
- Fechamento anterior
- 15.66
- Open
- 15.78
- Bid
- 15.75
- Ask
- 16.05
- Low
- 15.62
- High
- 15.98
- Volume
- 567
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- 6.28%
- Mudança de 6 meses
- 103.23%
- Mudança anual
- 20.05%
