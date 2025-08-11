통화 / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
16.20 USD 0.03 (0.18%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVDL 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.84이고 고가는 16.30이었습니다.
Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
15.84 16.30
년간 변동
6.38 16.55
- 이전 종가
- 16.23
- 시가
- 16.19
- Bid
- 16.20
- Ask
- 16.50
- 저가
- 15.84
- 고가
- 16.30
- 볼륨
- 3.104 K
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 9.31%
- 6개월 변동
- 109.03%
- 년간 변동율
- 23.48%
20 9월, 토요일