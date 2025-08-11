Валюты / AVDL
AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
15.41 USD 0.22 (1.45%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVDL за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.12, а максимальная — 15.54.
Следите за динамикой Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVDL
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Hims & Hers Leads 14 Growth Stocks Amid Medical Boom
- Avadel Stock: LUMRYZ Momentum And Pipeline Expansion Support Buy Rating (NASDAQ:AVDL)
- Avadel Pharmaceuticals plc (AVDL) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Aerospace/Defense Play Leads 11 Stocks Onto Best Stock Lists: See New Names On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Avadel Pharmaceuticals at Wells Fargo Conference: Strategic Growth and Challenges
- Avadel Pharmaceuticals stock price target raised to $36 at H.C. Wainwright
- Avadel licenses once-at-bedtime oxybate therapy from XWPharma
- This Unisys Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Archrock (NYSE:AROC), Alkermes (NASDAQ:ALKS)
- Is Actinium Pharmaceuticals (ATNM) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- HUM Expands Musculoskeletal Care Access With New Value-Based Tie-Ups
- Does Avadel (AVDL) Have the Potential to Rally 27.95% as Wall Street Analysts Expect?
- Acadia & ECU Health Expand Behavioral Care Access in North Carolina
- Cameco Stock, Argan, Gold Fields Among 10 New Entrants On IBD Watchlists
- Corcept Shares Rise 39.6% in YTD: How Should You Play the Stock?
- Gold, Cybersecurity Stocks Pop Amid Market Surge: Check Out Which Securities Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- Avadel stock price target raised to $20 from $13 at UBS on strong Lumryz sales
- Earnings call transcript: Avadel Pharmaceuticals beats Q2 2025 expectations
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Are Options Traders Betting on a Big Move in Avadel Pharmaceuticals Stock?
- Is Armata Pharmaceuticals (ARMP) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 37.25% Upside in Avadel (AVDL): Here's What You Should Know
Дневной диапазон
15.12 15.54
Годовой диапазон
6.38 16.55
- Предыдущее закрытие
- 15.19
- Open
- 15.16
- Bid
- 15.41
- Ask
- 15.71
- Low
- 15.12
- High
- 15.54
- Объем
- 2.723 K
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- 3.98%
- 6-месячное изменение
- 98.84%
- Годовое изменение
- 17.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.