AVDL: Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re
15.66 USD 0.25 (1.62%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVDL de hoy ha cambiado un 1.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.41, mientras que el máximo ha alcanzado 15.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avadel Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares each re. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
15.41 15.99
Rango anual
6.38 16.55
- Cierres anteriores
- 15.41
- Open
- 15.66
- Bid
- 15.66
- Ask
- 15.96
- Low
- 15.41
- High
- 15.99
- Volumen
- 4.455 K
- Cambio diario
- 1.62%
- Cambio mensual
- 5.67%
- Cambio a 6 meses
- 102.06%
- Cambio anual
- 19.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B