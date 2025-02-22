通貨 / AVAL
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.24 USD 0.02 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVALの今日の為替レートは、0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり3.19の安値と3.24の高値で取引されました。
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 prダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAL News
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Macquarie initiates coverage on Avalon Technologies stock with Outperform rating
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aval earnings beat, revenue topped estimates
- Tax software company Avalara confidentially files for US IPO
- Avalon Technologies stock initiated at Underweight by JPMorgan on export concerns
- Grupo Aval's Q4: Valuation Expanded Significantly (Rating Downgrade) (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.19 3.24
1年のレンジ
1.96 3.49
- 以前の終値
- 3.22
- 始値
- 3.24
- 買値
- 3.24
- 買値
- 3.54
- 安値
- 3.19
- 高値
- 3.24
- 出来高
- 59
- 1日の変化
- 0.62%
- 1ヶ月の変化
- -2.11%
- 6ヶ月の変化
- 19.12%
- 1年の変化
- 57.28%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K