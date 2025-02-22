QuotazioniSezioni
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr

3.16 USD 0.08 (2.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AVAL ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.23.

Segui le dinamiche di Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.12 3.23
Intervallo Annuale
1.96 3.49
Chiusura Precedente
3.24
Apertura
3.23
Bid
3.16
Ask
3.46
Minimo
3.12
Massimo
3.23
Volume
79
Variazione giornaliera
-2.47%
Variazione Mensile
-4.53%
Variazione Semestrale
16.18%
Variazione Annuale
53.40%
