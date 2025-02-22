Valute / AVAL
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.16 USD 0.08 (2.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AVAL ha avuto una variazione del -2.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.12 e ad un massimo di 3.23.
Segui le dinamiche di Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAL News
Intervallo Giornaliero
3.12 3.23
Intervallo Annuale
1.96 3.49
- Chiusura Precedente
- 3.24
- Apertura
- 3.23
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- Minimo
- 3.12
- Massimo
- 3.23
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- -2.47%
- Variazione Mensile
- -4.53%
- Variazione Semestrale
- 16.18%
- Variazione Annuale
- 53.40%
20 settembre, sabato