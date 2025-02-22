Divisas / AVAL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.22 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVAL de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.19, mientras que el máximo ha alcanzado 3.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAL News
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Macquarie initiates coverage on Avalon Technologies stock with Outperform rating
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aval earnings beat, revenue topped estimates
- Tax software company Avalara confidentially files for US IPO
- Avalon Technologies stock initiated at Underweight by JPMorgan on export concerns
- Grupo Aval's Q4: Valuation Expanded Significantly (Rating Downgrade) (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.19 3.25
Rango anual
1.96 3.49
- Cierres anteriores
- 3.22
- Open
- 3.23
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Low
- 3.19
- High
- 3.25
- Volumen
- 59
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -2.72%
- Cambio a 6 meses
- 18.38%
- Cambio anual
- 56.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B