AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr

3.22 USD 0.11 (3.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVAL за сегодня изменился на -3.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.18, а максимальная — 3.33.

Следите за динамикой Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
3.18 3.33
Годовой диапазон
1.96 3.49
Предыдущее закрытие
3.33
Open
3.31
Bid
3.22
Ask
3.52
Low
3.18
High
3.33
Объем
93
Дневное изменение
-3.30%
Месячное изменение
-2.72%
6-месячное изменение
18.38%
Годовое изменение
56.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.