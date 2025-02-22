Валюты / AVAL
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.22 USD 0.11 (3.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVAL за сегодня изменился на -3.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.18, а максимальная — 3.33.
Следите за динамикой Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.18 3.33
Годовой диапазон
1.96 3.49
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.31
- Bid
- 3.22
- Ask
- 3.52
- Low
- 3.18
- High
- 3.33
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -3.30%
- Месячное изменение
- -2.72%
- 6-месячное изменение
- 18.38%
- Годовое изменение
- 56.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.