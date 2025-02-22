통화 / AVAL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.16 USD 0.08 (2.47%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVAL 환율이 오늘 -2.47%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.12이고 고가는 3.23이었습니다.
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVAL News
- Improve Your Retirement Income with These 3 Top-Ranked Dividend Stocks
- Macquarie initiates coverage on Avalon Technologies stock with Outperform rating
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 2025 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Grupo Aval earnings beat, revenue topped estimates
- Tax software company Avalara confidentially files for US IPO
- Avalon Technologies stock initiated at Underweight by JPMorgan on export concerns
- Grupo Aval's Q4: Valuation Expanded Significantly (Rating Downgrade) (NYSE:AVAL)
- Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
3.12 3.23
년간 변동
1.96 3.49
- 이전 종가
- 3.24
- 시가
- 3.23
- Bid
- 3.16
- Ask
- 3.46
- 저가
- 3.12
- 고가
- 3.23
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- -2.47%
- 월 변동
- -4.53%
- 6개월 변동
- 16.18%
- 년간 변동율
- 53.40%
20 9월, 토요일