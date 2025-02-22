FiyatlarBölümler
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr

3.16 USD 0.08 (2.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVAL fiyatı bugün -2.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.12 ve Yüksek fiyatı olarak 3.23 aralığında işlem gördü.

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
3.12 3.23
Yıllık aralık
1.96 3.49
Önceki kapanış
3.24
Açılış
3.23
Satış
3.16
Alış
3.46
Düşük
3.12
Yüksek
3.23
Hacim
79
Günlük değişim
-2.47%
Aylık değişim
-4.53%
6 aylık değişim
16.18%
Yıllık değişim
53.40%
