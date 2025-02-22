Währungen / AVAL
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.24 USD 0.02 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVAL hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.19 bis zu einem Hoch von 3.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.19 3.24
Jahresspanne
1.96 3.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.22
- Eröffnung
- 3.24
- Bid
- 3.24
- Ask
- 3.54
- Tief
- 3.19
- Hoch
- 3.24
- Volumen
- 59
- Tagesänderung
- 0.62%
- Monatsänderung
- -2.11%
- 6-Monatsänderung
- 19.12%
- Jahresänderung
- 57.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K