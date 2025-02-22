KurseKategorien
Währungen / AVAL
Zurück zum Aktien

AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr

3.24 USD 0.02 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVAL hat sich für heute um 0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.19 bis zu einem Hoch von 3.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVAL News

Tagesspanne
3.19 3.24
Jahresspanne
1.96 3.49
Vorheriger Schlusskurs
3.22
Eröffnung
3.24
Bid
3.24
Ask
3.54
Tief
3.19
Hoch
3.24
Volumen
59
Tagesänderung
0.62%
Monatsänderung
-2.11%
6-Monatsänderung
19.12%
Jahresänderung
57.28%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K