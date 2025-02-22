货币 / AVAL
AVAL: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr
3.22 USD 0.11 (3.30%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVAL汇率已更改-3.30%。当日，交易品种以低点3.18和高点3.33进行交易。
关注Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 pr动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
AVAL新闻
日范围
3.18 3.33
年范围
1.96 3.49
- 前一天收盘价
- 3.33
- 开盘价
- 3.31
- 卖价
- 3.22
- 买价
- 3.52
- 最低价
- 3.18
- 最高价
- 3.33
- 交易量
- 93
- 日变化
- -3.30%
- 月变化
- -2.72%
- 6个月变化
- 18.38%
- 年变化
- 56.31%
