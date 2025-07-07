クォートセクション
通貨 / ARTL
株に戻る

ARTL: Artelo Biosciences Inc

5.57 USD 0.66 (13.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ARTLの今日の為替レートは、13.44%変化しました。日中、通貨は1あたり4.85の安値と5.71の高値で取引されました。

Artelo Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ARTL News

1日のレンジ
4.85 5.71
1年のレンジ
0.82 28.60
以前の終値
4.91
始値
4.99
買値
5.57
買値
5.87
安値
4.85
高値
5.71
出来高
181
1日の変化
13.44%
1ヶ月の変化
-34.62%
6ヶ月の変化
547.67%
1年の変化
388.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K