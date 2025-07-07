通貨 / ARTL
ARTL: Artelo Biosciences Inc
5.57 USD 0.66 (13.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARTLの今日の為替レートは、13.44%変化しました。日中、通貨は1あたり4.85の安値と5.71の高値で取引されました。
Artelo Biosciences Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
4.85 5.71
1年のレンジ
0.82 28.60
- 以前の終値
- 4.91
- 始値
- 4.99
- 買値
- 5.57
- 買値
- 5.87
- 安値
- 4.85
- 高値
- 5.71
- 出来高
- 181
- 1日の変化
- 13.44%
- 1ヶ月の変化
- -34.62%
- 6ヶ月の変化
- 547.67%
- 1年の変化
- 388.60%
