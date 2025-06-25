通貨 / AAOI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
29.04 USD 0.43 (1.46%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AAOIの今日の為替レートは、-1.46%変化しました。日中、通貨は1あたり28.44の安値と30.42の高値で取引されました。
Applied Optoelectronics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI News
- Coherent、Lumentum、Applied OptoElectronics株はAI成長により上昇の見込み
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Applied Optoelectronics signs 15-year lease for New Taipei City facility
- Lam Research Stock Trades at Low P/E: Should You Buy, Sell or Hold?
- Applied Optoelectronics (AAOI): Weak Quarter But Strong Medium-Term Outlook, Hold
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- 1 Growth Stock Down 50% to Buy Right Now
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Applied optoelectronics SVP Chang sells $358k in shares
- Applied optoelectronics director Chen’s spouse buys shares worth $171,825
- Applied optoelectronics CEO Lin buys $423k in shares
- Yeh William H buys Applied Optoelectronics (AAOI) shares for $405k
- Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Applied Optoelectronics stock price target lowered to $13 at B.Riley
- Applied Optoelectronics stock holds Buy rating at Needham on 800G potential
- Applied Optoelectronics (AAOI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Applied Opt earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Strength Seen in Marvell (MRVL): Can Its 7.1% Jump Turn into More Strength?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Why Investors Were Piling Into Applied Optoelectronics Stock This Week
- Applied Optoelectronics price target raised to $34 on 2026 outlook
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
1日のレンジ
28.44 30.42
1年のレンジ
9.71 44.50
- 以前の終値
- 29.47
- 始値
- 30.37
- 買値
- 29.04
- 買値
- 29.34
- 安値
- 28.44
- 高値
- 30.42
- 出来高
- 10.417 K
- 1日の変化
- -1.46%
- 1ヶ月の変化
- 27.93%
- 6ヶ月の変化
- 89.93%
- 1年の変化
- 106.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K