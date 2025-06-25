KurseKategorien
Währungen / AAOI
Zurück zum Aktien

AAOI: Applied Optoelectronics Inc

29.06 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AAOI hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.52 bis zu einem Hoch von 29.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Applied Optoelectronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAOI News

Tagesspanne
28.52 29.27
Jahresspanne
9.71 44.50
Vorheriger Schlusskurs
29.04
Eröffnung
28.78
Bid
29.06
Ask
29.36
Tief
28.52
Hoch
29.27
Volumen
522
Tagesänderung
0.07%
Monatsänderung
28.02%
6-Monatsänderung
90.06%
Jahresänderung
107.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K