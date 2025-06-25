Währungen / AAOI
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
29.06 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AAOI hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.52 bis zu einem Hoch von 29.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Applied Optoelectronics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI News
Tagesspanne
28.52 29.27
Jahresspanne
9.71 44.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.04
- Eröffnung
- 28.78
- Bid
- 29.06
- Ask
- 29.36
- Tief
- 28.52
- Hoch
- 29.27
- Volumen
- 522
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 28.02%
- 6-Monatsänderung
- 90.06%
- Jahresänderung
- 107.13%
