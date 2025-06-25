Moedas / AAOI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.76 USD 0.71 (2.41%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AAOI para hoje mudou para -2.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.44 e o mais alto foi 30.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Applied Optoelectronics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI Notícias
- Ações da Coherent, Lumentum e Applied OptoElectronics com potencial de alta impulsionado pela IA
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Applied Optoelectronics signs 15-year lease for New Taipei City facility
- Lam Research Stock Trades at Low P/E: Should You Buy, Sell or Hold?
- Applied Optoelectronics (AAOI): Weak Quarter But Strong Medium-Term Outlook, Hold
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- 1 Growth Stock Down 50% to Buy Right Now
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Applied optoelectronics SVP Chang sells $358k in shares
- Applied optoelectronics director Chen’s spouse buys shares worth $171,825
- Applied optoelectronics CEO Lin buys $423k in shares
- Yeh William H buys Applied Optoelectronics (AAOI) shares for $405k
- Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Applied Optoelectronics stock price target lowered to $13 at B.Riley
- Applied Optoelectronics stock holds Buy rating at Needham on 800G potential
- Applied Optoelectronics (AAOI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Applied Opt earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Strength Seen in Marvell (MRVL): Can Its 7.1% Jump Turn into More Strength?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Why Investors Were Piling Into Applied Optoelectronics Stock This Week
- Applied Optoelectronics price target raised to $34 on 2026 outlook
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
Faixa diária
28.44 30.42
Faixa anual
9.71 44.50
- Fechamento anterior
- 29.47
- Open
- 30.37
- Bid
- 28.76
- Ask
- 29.06
- Low
- 28.44
- High
- 30.42
- Volume
- 4.444 K
- Mudança diária
- -2.41%
- Mudança mensal
- 26.70%
- Mudança de 6 meses
- 88.10%
- Mudança anual
- 104.99%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh