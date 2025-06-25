CotationsSections
AAOI: Applied Optoelectronics Inc

28.99 USD 0.05 (0.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AAOI a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.52 et à un maximum de 29.88.

Suivez la dynamique Applied Optoelectronics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
28.52 29.88
Range Annuel
9.71 44.50
Clôture Précédente
29.04
Ouverture
28.78
Bid
28.99
Ask
29.29
Plus Bas
28.52
Plus Haut
29.88
Volume
7.728 K
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
27.71%
Changement à 6 Mois
89.60%
Changement Annuel
106.63%
