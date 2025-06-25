Devises / AAOI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.99 USD 0.05 (0.17%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AAOI a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.52 et à un maximum de 29.88.
Suivez la dynamique Applied Optoelectronics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI Nouvelles
- Les actions de Coherent, Lumentum et Applied OptoElectronics prêtes à grimper grâce à la croissance de l’IA
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Applied Optoelectronics signs 15-year lease for New Taipei City facility
- Lam Research Stock Trades at Low P/E: Should You Buy, Sell or Hold?
- Applied Optoelectronics (AAOI): Weak Quarter But Strong Medium-Term Outlook, Hold
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- 1 Growth Stock Down 50% to Buy Right Now
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Applied optoelectronics SVP Chang sells $358k in shares
- Applied optoelectronics director Chen’s spouse buys shares worth $171,825
- Applied optoelectronics CEO Lin buys $423k in shares
- Yeh William H buys Applied Optoelectronics (AAOI) shares for $405k
- Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Applied Optoelectronics stock price target lowered to $13 at B.Riley
- Applied Optoelectronics stock holds Buy rating at Needham on 800G potential
- Applied Optoelectronics (AAOI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Applied Opt earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Strength Seen in Marvell (MRVL): Can Its 7.1% Jump Turn into More Strength?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Why Investors Were Piling Into Applied Optoelectronics Stock This Week
- Applied Optoelectronics price target raised to $34 on 2026 outlook
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
Range quotidien
28.52 29.88
Range Annuel
9.71 44.50
- Clôture Précédente
- 29.04
- Ouverture
- 28.78
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Plus Bas
- 28.52
- Plus Haut
- 29.88
- Volume
- 7.728 K
- Changement quotidien
- -0.17%
- Changement Mensuel
- 27.71%
- Changement à 6 Mois
- 89.60%
- Changement Annuel
- 106.63%
20 septembre, samedi