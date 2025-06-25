통화 / AAOI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.99 USD 0.05 (0.17%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AAOI 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.52이고 고가는 29.88이었습니다.
Applied Optoelectronics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI News
- AI 성장세 힘입어 상승 여력 보이는 Coherent, Lumentum, Applied Opto
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Applied Optoelectronics signs 15-year lease for New Taipei City facility
- Lam Research Stock Trades at Low P/E: Should You Buy, Sell or Hold?
- Applied Optoelectronics (AAOI): Weak Quarter But Strong Medium-Term Outlook, Hold
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- 1 Growth Stock Down 50% to Buy Right Now
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Applied optoelectronics SVP Chang sells $358k in shares
- Applied optoelectronics director Chen’s spouse buys shares worth $171,825
- Applied optoelectronics CEO Lin buys $423k in shares
- Yeh William H buys Applied Optoelectronics (AAOI) shares for $405k
- Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Applied Optoelectronics stock price target lowered to $13 at B.Riley
- Applied Optoelectronics stock holds Buy rating at Needham on 800G potential
- Applied Optoelectronics (AAOI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Applied Opt earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Strength Seen in Marvell (MRVL): Can Its 7.1% Jump Turn into More Strength?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Why Investors Were Piling Into Applied Optoelectronics Stock This Week
- Applied Optoelectronics price target raised to $34 on 2026 outlook
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
일일 변동 비율
28.52 29.88
년간 변동
9.71 44.50
- 이전 종가
- 29.04
- 시가
- 28.64
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- 저가
- 28.52
- 고가
- 29.88
- 볼륨
- 7.726 K
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 27.71%
- 6개월 변동
- 89.60%
- 년간 변동율
- 106.63%
20 9월, 토요일