КотировкиРазделы
Валюты / AAOI
Назад в Рынок акций США

AAOI: Applied Optoelectronics Inc

28.93 USD 0.63 (2.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AAOI за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.30, а максимальная — 29.70.

Следите за динамикой Applied Optoelectronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости AAOI

Дневной диапазон
27.30 29.70
Годовой диапазон
9.71 44.50
Предыдущее закрытие
29.56
Open
29.70
Bid
28.93
Ask
29.23
Low
27.30
High
29.70
Объем
14.402 K
Дневное изменение
-2.13%
Месячное изменение
27.44%
6-месячное изменение
89.21%
Годовое изменение
106.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.