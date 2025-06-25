Валюты / AAOI
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.93 USD 0.63 (2.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AAOI за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.30, а максимальная — 29.70.
Следите за динамикой Applied Optoelectronics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AAOI
Дневной диапазон
27.30 29.70
Годовой диапазон
9.71 44.50
- Предыдущее закрытие
- 29.56
- Open
- 29.70
- Bid
- 28.93
- Ask
- 29.23
- Low
- 27.30
- High
- 29.70
- Объем
- 14.402 K
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- 27.44%
- 6-месячное изменение
- 89.21%
- Годовое изменение
- 106.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.