货币 / AAOI
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.93 USD 0.00 (0.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AAOI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.23和高点30.05进行交易。
关注Applied Optoelectronics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AAOI新闻
- Coherent、Lumentum和Applied OptoElectronics股票有望在AI增长推动下上涨
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Applied Optoelectronics signs 15-year lease for New Taipei City facility
- Lam Research Stock Trades at Low P/E: Should You Buy, Sell or Hold?
- Applied Optoelectronics (AAOI): Weak Quarter But Strong Medium-Term Outlook, Hold
- UnitedHealth, Duolingo Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- 1 Growth Stock Down 50% to Buy Right Now
- Evolv Technologies, Precigen, Hesai Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Evolv Technologies (NASDAQ:EVLV)
- Applied optoelectronics SVP Chang sells $358k in shares
- Applied optoelectronics director Chen’s spouse buys shares worth $171,825
- Applied optoelectronics CEO Lin buys $423k in shares
- Yeh William H buys Applied Optoelectronics (AAOI) shares for $405k
- Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Applied Optoelectronics stock price target lowered to $13 at B.Riley
- Applied Optoelectronics stock holds Buy rating at Needham on 800G potential
- Applied Optoelectronics (AAOI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Applied Opt earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- AXT (AXTI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Strength Seen in Marvell (MRVL): Can Its 7.1% Jump Turn into More Strength?
- This Palantir Technologies Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Friday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Arcutis Biotherapeutics (NASDAQ:ARQT)
- Why Investors Were Piling Into Applied Optoelectronics Stock This Week
- Applied Optoelectronics price target raised to $34 on 2026 outlook
- Nvidia and Tesla Stir Mega-Cap Movers on Wednesday’s Market
日范围
28.23 30.05
年范围
9.71 44.50
- 前一天收盘价
- 28.93
- 开盘价
- 28.53
- 卖价
- 28.93
- 买价
- 29.23
- 最低价
- 28.23
- 最高价
- 30.05
- 交易量
- 6.246 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 27.44%
- 6个月变化
- 89.21%
- 年变化
- 106.20%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值