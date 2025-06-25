QuotazioniSezioni
Valute / AAOI
Tornare a Azioni

AAOI: Applied Optoelectronics Inc

28.99 USD 0.05 (0.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AAOI ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.52 e ad un massimo di 29.88.

Segui le dinamiche di Applied Optoelectronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AAOI News

Intervallo Giornaliero
28.52 29.88
Intervallo Annuale
9.71 44.50
Chiusura Precedente
29.04
Apertura
28.78
Bid
28.99
Ask
29.29
Minimo
28.52
Massimo
29.88
Volume
7.728 K
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
27.71%
Variazione Semestrale
89.60%
Variazione Annuale
106.63%
20 settembre, sabato