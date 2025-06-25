Valute / AAOI
AAOI: Applied Optoelectronics Inc
28.99 USD 0.05 (0.17%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AAOI ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.52 e ad un massimo di 29.88.
Segui le dinamiche di Applied Optoelectronics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.52 29.88
Intervallo Annuale
9.71 44.50
- Chiusura Precedente
- 29.04
- Apertura
- 28.78
- Bid
- 28.99
- Ask
- 29.29
- Minimo
- 28.52
- Massimo
- 29.88
- Volume
- 7.728 K
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 27.71%
- Variazione Semestrale
- 89.60%
- Variazione Annuale
- 106.63%
20 settembre, sabato