通貨 / AUDSGD
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
セクター: 通貨 ベース: Australian Dollar 利益通貨: Singapore Dollar
AUDSGDの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり0.83585の安値と0.83920の高値で取引されました。
Australian Dollar vs Singapore Dollarダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AUDSGD News
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
1日のレンジ
0.83585 0.83920
1年のレンジ
0.79898 0.89161
- 以前の終値
- 0.8368 2
- 始値
- 0.8360 0
- 買値
- 0.8379 4
- 買値
- 0.8382 4
- 安値
- 0.8358 5
- 高値
- 0.8392 0
- 出来高
- 23.492 K
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- -1.65%
- 6ヶ月の変化
- -0.16%
- 1年の変化
- -4.93%