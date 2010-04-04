Scalper Investor Ihor Otkydach 4.88 (17) エキスパート

残り3 冊、価格は599ドル 次回価格は699ドル こんにちは、トレーダーの皆さん！ もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。 このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。 リバーサル戦略 – すぐに使用可能 リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。 無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。 ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。 注: 戦略テスターではデ