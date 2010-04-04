Valute / AUDSGD
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Singapore Dollar
Il tasso di cambio AUDSGD ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.83585 e ad un massimo di 0.83920.
Segui le dinamiche di Australian Dollar vs Singapore Dollar. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUDSGD News
Intervallo Giornaliero
0.83585 0.83920
Intervallo Annuale
0.79898 0.89161
- Chiusura Precedente
- 0.8368 2
- Apertura
- 0.8360 0
- Bid
- 0.8379 4
- Ask
- 0.8382 4
- Minimo
- 0.8358 5
- Massimo
- 0.8392 0
- Volume
- 23.492 K
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- -1.65%
- Variazione Semestrale
- -0.16%
- Variazione Annuale
- -4.93%
21 settembre, domenica