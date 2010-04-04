Algo Pumping Ihor Otkydach 4.74 (19) 指标

PUMPING STATION – 您的专属“全包式”交易策略 我们为您推出PUMPING STATION —— 一款革命性的外汇指标，它将使您的交易变得更加有趣且高效。这不仅仅是一个辅助工具，而是一套完整的交易系统，具备强大的算法，帮助您开始更加稳定的交易。 购买本产品，您将免费获得： 专属设置文件：用于自动配置，实现最大化性能。 逐步视频教程：学习如何使用PUMPING STATION策略进行交易。 Pumping Utility：专为PUMPING STATION打造的半自动交易机器人，让交易变得更加方便和简单。 购买后请立即联系我，我将为您提供所有额外资源的访问权限。 PUMPING STATION如何工作： 趋势监控：能够即时识别市场趋势方向。趋势是您最好的朋友。 进场信号：图表上的箭头会提示您何时进场以及交易方向。 明确的交易目标：指标会自动识别最佳的平仓时机。 回调交易：内置的基于布林带的价格通道可检测修正结束并发出新趋势开始的信号。 效率分析：如果当前设置效果较差，系统会自动提示。只需调整PUMPING STATION，即可获得最佳性能。 交易資產：我推薦我親自測試過的