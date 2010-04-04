Moedas / AUDSGD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Setor: Moeda Base: Australian Dollar Moeda de lucro: Singapore Dollar
A taxa do AUDSGD para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.83585 e o mais alto foi 0.83920.
Veja a dinâmica do par de moedas Australian Dollar vs Singapore Dollar. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDSGD Notícias
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
Aplicativos de negociação para AUDSGD
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Restam 3 exemplares por 599 dólares Próximo preço: 699 dólares Olá, traders! Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA. Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência. Estratégia reversa — pronta para uso No momento
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
PUMPING STATION – Sua estratégia pessoal “tudo incluído” Apresentamos o PUMPING STATION — um indicador revolucionário para Forex que vai transformar sua maneira de operar em uma experiência empolgante e eficaz. Este não é apenas um assistente, mas sim um sistema de trading completo com algoritmos poderosos que vão te ajudar a operar de forma mais estável. Ao adquirir este produto, você recebe GRATUITAMENTE: Arquivos de configuração exclusivos: para uma configuração automática e desempenho máxim
Omega X: An AUD Strategy Built for Generalization Please find the set file for all pairs in the first comment. Recently, I started to work on a project that required adapting a unique architecture, something far from the usual approaches. This challenge led to a breakthrough: the development of a unique validation-driven framework. I have since adapted this framework for my own use. The goal was to uncover inefficiencies, extreme behaviors, and incoherent pattern, and it delivered. Omega X is
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.4 (10)
Muitas pessoas gostam de negociar XAUUSD, e eu não sou exceção. Depois de acumular alguma experiência de negociação e trabalho duro, criei este Apocalypse XAU EA especificamente para negociar todas as variedades relacionadas a XAU, como XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. No entanto, considerando que muitas pessoas podem não precisar negociar todos os pares de moedas XAU, mas apenas negociar XAUUSD, um EA de nível básico torna-se muito significativo. Então decidi criar o Apocalypse Gol
Faixa diária
0.83585 0.83920
Faixa anual
0.79898 0.89161
- Fechamento anterior
- 0.8368 2
- Open
- 0.8360 0
- Bid
- 0.8379 4
- Ask
- 0.8382 4
- Low
- 0.8358 5
- High
- 0.8392 0
- Volume
- 23.492 K
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- -1.65%
- Mudança de 6 meses
- -0.16%
- Mudança anual
- -4.93%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
- Atu.
- -5.4 mil
- Projeç.
- 24.4 mil
- Prév.
- 26.5 mil
01:30
AUD
- Atu.
- -40.9 mil
- Projeç.
- Prév.
- 63.6 mil
01:30
AUD
- Atu.
- 4.2%
- Projeç.
- 4.2%
- Prév.
- 4.2%