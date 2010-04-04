Devises / AUDSGD
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Secteur: Devise Base: Australian Dollar Devise de profit: Singapore Dollar
Le taux de change de AUDSGD a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.83585 et à un maximum de 0.83920.
Suivez la dynamique Australian Dollar vs Singapore Dollar. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AUDSGD Nouvelles
Range quotidien
0.83585 0.83920
Range Annuel
0.79898 0.89161
- Clôture Précédente
- 0.8368 2
- Ouverture
- 0.8360 0
- Bid
- 0.8379 4
- Ask
- 0.8382 4
- Plus Bas
- 0.8358 5
- Plus Haut
- 0.8392 0
- Volume
- 23.492 K
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -1.65%
- Changement à 6 Mois
- -0.16%
- Changement Annuel
- -4.93%
20 septembre, samedi