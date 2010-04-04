FiyatlarBölümler
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar

0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Sektör: Döviz Baz: Australian Dollar Kâr para birimi: Singapore Dollar

AUDSGD fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.83585 ve Yüksek fiyatı olarak 0.83920 aralığında işlem gördü.

Australian Dollar vs Singapore Dollar hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUDSGD haberleri

AUDSGD için alım-satım uygulamaları

Günlük aralık
0.83585 0.83920
Yıllık aralık
0.79898 0.89161
Önceki kapanış
0.8368 2
Açılış
0.8360 0
Satış
0.8379 4
Alış
0.8382 4
Düşük
0.8358 5
Yüksek
0.8392 0
Hacim
23.492 K
Günlük değişim
0.13%
Aylık değişim
-1.65%
6 aylık değişim
-0.16%
Yıllık değişim
-4.93%
21 Eylül, Pazar