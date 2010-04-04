КотировкиРазделы
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar

0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar

Курс AUDSGD за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83585, а максимальная — 0.83920.

Следите за динамикой Australian Dollar vs Singapore Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.83585 0.83920
Годовой диапазон
0.79898 0.89161
Предыдущее закрытие
0.8368 2
Open
0.8360 0
Bid
0.8379 4
Ask
0.8382 4
Low
0.8358 5
High
0.8392 0
Объем
23.492 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
-1.65%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
-4.93%
