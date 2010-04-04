Валюты / AUDSGD
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
Сектор: Валюта Базовая: Australian Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar
Курс AUDSGD за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.83585, а максимальная — 0.83920.
Следите за динамикой Australian Dollar vs Singapore Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AUDSGD
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD удерживает рост около 0,6670 на фоне дальнейшего снижения доллара США
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- Хаузер, РБА: AUD был хорошо функционирующей 'естественной' хеджем для глобальных рискованных активов
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Австралийский доллар немного изменился после комментариев Сары Хантер из РБА
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- Хантер из РБА: Почти достигли целевого уровня инфляции
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD достигает максимума за десять месяцев, так как ожидания снижения ставок ФРС оказывают давление на доллар США
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: следующий уровень для наблюдения - 0,6700 - UOB Group
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
- Пара AUD/USD подскочила к уровню 0,6670 на фоне улучшения рыночного настроения из-за ожиданий голубиного сценария ФРС
- AUD/USD jumps to near 0.6670 as Fed dovish bets improve market mood
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- US Treasury Sec. Bessent: Made good progress on technical details with China
- NBS Китая: Экономическая деятельность в целом стабильна в августе, сталкивается с множеством неопределенностей
- Австралийский доллар сохраняет свои позиции после выхода слабых экономических данных из Китая
- China’s NBS: Economic operation generally steady in August, facing many uncertainties
- Australian Dollar holds gains following weaker-than-expected China’s economic data
Дневной диапазон
0.83585 0.83920
Годовой диапазон
0.79898 0.89161
- Предыдущее закрытие
- 0.8368 2
- Open
- 0.8360 0
- Bid
- 0.8379 4
- Ask
- 0.8382 4
- Low
- 0.8358 5
- High
- 0.8392 0
- Объем
- 23.492 K
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- -1.65%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- -4.93%
17 сентября, среда