통화 / AUDSGD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AUDSGD: Australian Dollar vs Singapore Dollar
0.83794 SGD 0.00112 (0.13%)
부문: 통화 베이스: Australian Dollar 수익 통화: Singapore Dollar
AUDSGD 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.83585이고 고가는 0.83920이었습니다.
Australian Dollar vs Singapore Dollar 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDSGD News
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
AUDSGD을 위한 트레이딩 애플리케이션
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 ' Algo Pumping '을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다: 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략, 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정, "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화, 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매, 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정), 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음), 서버 핑 속도나
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
3개 남음, $599 다음 가격 $699 안녕하세요, 트레이더 여러분! 단순히 무작위로 매매를 반복하는 EA가 아닌, 전략적으로 움직이고 논리적인 판단을 기반으로 거래하는 진짜 EA를 찾고 계시다면, Scalper Investor EA 를 주목해 보세요. 이 멀티통화 EA는 이미 잘 설계된 리버설(역추세) 전략 으로 무장되어 있으며, 곧 추세 추종 전략 이 무료 업데이트로 추가될 예정입니다. 리버설 전략 – 즉시 사용 가능 출시 시점 기준으로, 이 EA는 리버설 전략에 최적화되어 있습니다. 켈트너 채널(Keltner Channel)을 기반으로 가격의 되돌림 구간을 포착하고, 다양한 필터로 노이즈를 걸러내어 진입 시점을 정밀하게 잡아냅니다. 감에 의존한 진입은 없습니다. 오직 철저한 논리와 기술적 근거에 기반한 매매만 실행합니다. 전략의 핵심은 가격이 채널 내부로 다시 진입할 때를 노리는 것입니다. 필터링 기준에는 변동성, 신호 강도, 추세 방향, 스프레드, 슬리피지 등 다양한 요소
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
PUMPING STATION – 당신만을 위한 올인원(All-in-One) 전략 PUMPING STATION은 당신의 외환 거래를 더욱 흥미롭고 효과적으로 바꿔줄 혁신적인 인디케이터입니다. 단순한 보조 도구가 아니라, 강력한 알고리즘을 갖춘 완전한 거래 시스템으로서 보다 안정적인 트레이딩을 시작할 수 있도록 도와줍니다. 이 제품을 구매하시면 다음의 혜택을 무료로 받으실 수 있습니다: 전용 설정 파일: 자동 설정으로 최대의 퍼포먼스를 제공합니다. 단계별 동영상 가이드: PUMPING STATION 전략으로 거래하는 법을 배워보세요. Pumping Utility: PUMPING STATION과 함께 사용하도록 설계된 반자동 거래 봇으로, 거래를 더욱 쉽고 편리하게 만들어줍니다. ※ 구매 후 바로 저에게 메시지를 보내주세요. 추가 자료에 대한 접근 권한을 제공해드립니다. PUMPING STATION은 어떻게 작동하나요? 트렌드 컨트롤: 시장의 추세 방향을 즉시 파악합니다. 추세는 최고의
Omega X: An AUD Strategy Built for Generalization Please find the set file for all pairs in the first comment. Recently, I started to work on a project that required adapting a unique architecture, something far from the usual approaches. This challenge led to a breakthrough: the development of a unique validation-driven framework. I have since adapted this framework for my own use. The goal was to uncover inefficiencies, extreme behaviors, and incoherent pattern, and it delivered. Omega X is
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.4 (10)
많은 사람들이 XAUUSD 거래를 좋아하며 저도 예외는 아닙니다. 거래 경험과 노력을 축적한 후 XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD와 같은 모든 XAU 관련 품종 거래를 위해 특별히 이 Apocalypse XAU EA를 만들었습니다 . 그러나 많은 사람들이 모든 XAU 통화쌍을 거래할 필요는 없고 XAUUSD만 거래하면 된다는 점을 고려하면 입문자용 EA는 매우 의미가 깊습니다. 그래서 저는 XAUUSD 거래를 위해 특별히 설계된 EA인 Apocalypse Gold를 만들기로 결정했습니다. 신호 표시 및 토론 그룹: 신호 표시 1: https://www.mql5.com/zh/signals/2310385 매개변수 설정 방법을 모르거나 다른 질문이 있는 경우 여기를 클릭하십시오. 여기를 클릭하세요 99.9% 품질의 과거 데이터 백테스팅, 2018-2024, Fixde lot . 다음 가격은 799$! 한 번에 하나의 주
일일 변동 비율
0.83585 0.83920
년간 변동
0.79898 0.89161
- 이전 종가
- 0.8368 2
- 시가
- 0.8360 0
- Bid
- 0.8379 4
- Ask
- 0.8382 4
- 저가
- 0.8358 5
- 고가
- 0.8392 0
- 볼륨
- 23.492 K
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- -1.65%
- 6개월 변동
- -0.16%
- 년간 변동율
- -4.93%
20 9월, 토요일