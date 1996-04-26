HighPrecision Volatility Notifier

📢 タイトル：ボラティリティを追いかけるのはもうやめよう：真のブレイクアウトが始まった時だけ通知を受け取る。

ノイズフィルターを備えたプロフェッショナルなツールが、MT4/MT5をスマートでプロアクティブなモニタリングシステムに変身させます。機関投資家レベルの動向を見逃すことはもうありません。

⭐ この検出器が他と異なる理由（二重層構造のノイズフィルタリング機能）

多くのボラティリティツールは固定の閾値を使用しており、変動の激しい市場では機能しません。当社のNotifierは、二重層のインテリジェントフィルタリングを採用することで誤ったシグナルを排除し、ノイズではなく、実用的なスパイクのみに基づいて行動することを保証します。

1. 🚀 ATR適応フィルタリング（その威力）

システムは、現在の価格変動を過去20期間の平均トゥルーレンジ（ATR）と比較して測定します。変動が過去の平均ボラティリティを設定された乗数（デフォルトは2.0倍）上回った場合にのみ通知されます。

利点: 低ボラティリティ セッション (アジア セッションなど) と高ボラティリティ イベント (NFP など) のしきい値を自動的に調整し、すべての市場状況で一貫したアラート品質を確保します。

2. ✅ パーセンテージしきい値（セーフティネット）

二次確認により、突然の大きなパーセンテージ変動（デフォルト0.2%）も即座に捕捉され、極端な市場ショックに対する信頼性の高いバックアップとして機能します。

🎨 主なアップデート：方向性と永続的なビジュアルサイン（V1.10）

これは、明瞭性を提供するプロフェッショナルツールです。単一の分かりにくいマーカーではなく、イベントとその方向性を明確に示すサインを表示するようになり、履歴の明確さと追跡可能性を維持しています。


上昇スパイク：強気バーの高値より上に描画される青色の上矢印（▲）。


下降スパイク：弱気バーの安値より下に描画される赤色の下矢印（▼）。


永続的なサイン保証：検証済みのスパイクサインはすべてチャート上に永続的に表示されます。これにより、バックテストと分析のための完璧な視覚的記録が提供され、シグナルが消えてしまうというフラストレーションが解消されます。

🔇 クールダウンタイマー：アラート疲れからの防御

大きな動きの直後に起こる急激な変動や、ノイズの多いリトレースメントにうんざりしていませんか？調整可能なクールダウンタイマー（デフォルトは30分）は、プロが信頼する機能です。


有効な急騰が検出されアラートが送信されると、システムはクールダウン期間中、それ以降のすべての通知を自動的に抑制します。


トレーダーのメリット：不安定な動きの後続相場への誤ったエントリーを防ぎ、最初の勢いのある動きだけに集中できます。集中力を最大限に高め、ストレスを最小限に抑えます。

⚙️ 入力パラメータ（完全にカスタマイズ可能）

Parameter Description Default Value
ATR_Multiplier The core value: Multiplier of ATR needed to trigger a spike alert (e.g., 2.0x means 2 times the average move). 2.0
Cooldown_Minutes Time (in minutes) to block repeated alerts after a successful notification. 30
N_Period Number of previous bars to compare the price change against. 10
P_Threshold Minimum percentage move required for a simple spike alert. 0.2

🎁 価格と保証

開始価格：79米ドル（将来目標価格：99米ドル）


サブスクリプション：月額20米ドル


リスクフリートライアル：無料デモ版で、EURUSDとGBPUSDの完全な適応型検出ロジックをお試しください。フルバージョンにアップグレードすると、すべての銘柄と時間枠を制限なく監視できます！

おすすめのプロダクト
Market Structures Pro MT4
Andrei Novichkov
5 (1)
インディケータ
The Market Structures Pro indicator finds and displays 5 (five) patterns of the Smart Money Concepts (SMC) system on the chart, namely: Break Of Structures (BoS)       Change of character (CHoCH) Equal Highs & Lows Premium, Equilibrium and Discount zones with Fibo grid High-high, Low-low, High-low and Low-high extremes Patterns are displayed for two modes - Swing and Internal and are easily distinguished by color on the chart. Internal mode features higher contrast colors, finer lines, and smal
DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
インディケータ
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
Implement
Vitalii Zakharuk
5 (1)
インディケータ
Implement analyzes market dynamics for pivot points. If you want to learn how to spot the correct reversals for consistently likely profitable trading, buy this indicator. Shows favorable moments of entering the market in stripes. Ready-made trading system. The principle of operation of the indicator is to automatically determine the current state of the market when placed on a chart, analyze historical data based on historical data and display instructions for further actions on the trader's
Cancer
Vitalii Zakharuk
インディケータ
Cancer indicator is great for trend trading! An intelligent indicator algorithm with high probability shows the points of potential market reversal. If you are trading in a trend, then a trading strategy built on the basis of this indicator is perfect for you. The indicator filters out market noise, almost everything and all the necessary functions for working with a thread are built into one tool. It works on all currency pairs and on all timeframes, indicator setting - according to your desire
Multiphase
Ivan Simonika
インディケータ
Multiphase is a non-redrawing channel indicator based on moving averages. The key difference between the Multiphase indicator and other channel indicators (for example, from the same Bollinger Band) is that Multiphase takes into account not simple moving averages, but double-smoothed ones, which, on the one hand, makes it possible to more clearly determine the market movement, but, with on the other hand, it makes the indicator less sensitive.
XFlow4
Maxim Kuznetsov
インディケータ
XFlow shows an expanding price channel that helps determine the trend and the moments of its reversal. It is also used when accompanying transactions to set take profit/stop loss and averages. It has practically no parameters and is very easy to use - just specify an important moment in the history for you and the indicator will calculate the price channel. DISPLAYED LINES ROTATE - a thick solid line. The center of the general price rotation. The price makes wide cyclical movements around the
MoveWave
Andriy Sydoruk
インディケータ
MoveWave - Moving waves are very handy indicators for determining pivot levels. Most Forex traders make decisions based on technical analysis. This type of analysis determines patterns and trends in the market. With the help of complex mathematical equations that are combined and made out in the form of this indicator, the trader will be able to more accurately determine the price reversal levels. Wave theory mathematically represents various behavioral models of the market. It is used as the ba
Snake NW
Sergei Shishaev
5 (1)
インディケータ
Канальный индикатор "Snake" . Отлично показывает точки входа и выхода. Не перерисовывает! Хорошо подойдет для стратегий с сетками (усреднения), стратегий с пирамидами (стратегий добора), обычной торговли по тренду, торговли на коррекции. Для любых типов инструментов:   валюты, нефть, металлы, криптовалюты. Для любых таймфреймов:   от M1 до D1 . Для любых стилей торговли:   скальпинг, интрадэй, свинг, долгосрок . Используйте в сочетании с трендовым индикатором, чтобы исключить риски входа про
Liquidity zones
Martin Coman
インディケータ
Wick & Liquidity Zones Tracker – Advanced Gold & Forex Cluster Indicator “See Where Big Players Move — Trade Gold & Forex Like an Insider!” Liquidity Zones instantly reveals hidden liquidity clusters, swing reversals, and breakout points, giving you the edge most traders only dream of. Key Features  Liquidity Zone Detection: Automatically identifies unbalanced bullish & bearish candles , marking zones where price is likely to reverse or accelerate. Cluster Analysis: Groups consecutive candles
ToolBox 360 MT4
Timo Kosiol
インディケータ
ToolBox 360 is the swiss knife of all indicators. It is full packed with useful tools to help you with your trading. It can be used to find best entry and exit points and help you to decide if you should open a trade or not. It shows market trends, candlestick formations outside / inside bars and you can sett time based allerts. Main features: Time based Fibonacci lines Choose a start and end time and the indicator shows you Fibonacci lines within the selected time range including range high a
StatsBar
Maksim Kalachev
ユーティリティ
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
Magneto Breakdown
Vladimir Blednov
5 (1)
インディケータ
Полная версия индикатора находится здесь . Индикатор предназначен для торговли внутри дня. Строит канал по пробою крайних уровней которого вы можете открывать ордер на покупку или продажу. Во флетовом рынке работа ведётся на отбой от этих уровней. Для фильтрации входов используется цветная гибридная скользящая средняя. Настройки по умолчанию предназначены для терминального времени GMT +3 (подходит для большинства брокеров) и для терминалов с пятизначными котировками. Индикация канала и уровней A
FREE
Broom Mt4
Marta Gonzalez
エキスパート
When the market breaks the glass ceiling someone has to use the   broom   and pick up the glass from the floor. Broom   is the system that detects this break and collects the crystals. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only  $ 100. You can download the demo and test it yourself.   Very stable growth curve as result of smart averaging techniques. "Sa
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
インディケータ
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
Banking levels
Sergey Demin
インディケータ
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Accurate Gold
Willie Lim
インディケータ
Accurate Gold インジケーターは、経験レベルに関係なく直感的で使いやすいユーザーフレンドリーなツールです。このインジケーターは、ゴールド市場のM5タイムフレームで正確なシグナルを探しているトレーダーを対象に設計されています。このインジケーターは、価格の動きと出来高ダイナミクスを分析するために高度な数学的アルゴリズムを使用し、正確な買いと売りのシグナルを生成します。このインジケーターの特長的な要素、リペイントしない性質を含め、トレーダーには市場の逆転の可能性に対する貴重な洞察を提供し、情報を元にした意思決定を可能にします。チャート上での視覚的な表示、聞こえるアラート、およびプッシュ通知により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、正確性と信頼性を求めるゴールドトレーダーのツールキットに貴重な追加となります。 $ XX - 期間限定で、最初の5人 のサポーターは XX ドルで提供されています。 ( %   売り切れ) $88 - ローンチ価格は88ドルです 。  $88 + X ($100) – 価格は3回の購入ごとに$100ずつ増加します。 MT4の信号 はこち
Smart Market Analyser
Elias Mtwenge
5 (1)
インディケータ
REMINDER: Early buyers hot price discount: Price subject to rise after first 20 copies. Starting price $65 and final price will be $1275. Secure your discounted copy Now! Smart Money Analyser Indicator User Manual 1. Introduction Welcome to the   Smart Money Analyser Indicator This powerful tool provides traders with comprehensive market analysis by combining various technical indicators to generate actionable trading signals. Designed to be user-friendly, this indicator helps traders of all
Trend Strength Pro
Andri Maulana
インディケータ
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Rhino NW
Sergei Shishaev
インディケータ
Нестандартный индикатор определения текущего тренда. Альтернативный подход к определению текущей рыночной тенденции. В основе лежит уникальный алгоритм. Не используются   скользящие средние , осцилляторы , супер-тренды и прочие стандартные индикаторы. Для таймфреймов:   от M15 до D1 . Для стилей торговли:  интрадэй, свинг, долгосрок . Может стать готовой торговой стратегией совместно с любым канальным индикатором. Например таким, как индикатор   "Snake" . Внимание! Это индикатор, а не советник,
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
インディケータ
In the age of speed, everyone wants to gets what he/she wants quickly. Trading is all about gaining money, and scalping is a way of doing it in a short time. The "Scorpion Scalper Pro" has been named on the scorpion because of its speed. The indicator serves to provide signals for the M15 timeframe. It also sends Alerts (window alert, email alert, push notification alert) whenever a buy/sell signal occurs, and the alerts are customizable (they can be turned ON or OFF). Indicator inputs : - Buy
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
インディケータ
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
Mathematician EA MQLSquare MT4
Maziar Safaeinajafabadi
エキスパート
Mathematician EA MQLSquare is not just another trading tool; it's a high-end solution designed to empower traders with exceptional precision and unwavering confidence in the dynamic world of financial markets. Armed with advanced algorithms and mathematical models, this cutting-edge software provides traders, both seasoned professionals and newcomers, with a formidable edge to make informed decisions and optimize their trading strategies. Key Features: Tested and Proven:   Mathematician EA has
FREE
Dragons Trend
Ivan Simonika
インディケータ
The Dragon Trend indicator displays information in a visual form. The intelligent algorithm of the Dragon Trend indicator determines the trend with sufficient accuracy, filters out market noise and generates input signals. One of the most beloved trends in price chart analysis is the use of chart analysis. The state of the market, the phase of its movement largely determines the success of the trader and the strategy he has chosen. The indicator uses color signaling: blue - when changing from
Icarus Reversals Indicator FULL Suite
James D Scuderi
インディケータ
The Icarus Reversals(TM) Indicator is a powerful tool to identify high-probability reversal points, across all instruments.  The Reversals Indicator provides traders and investors with a simple-to-use and highly dynamic insight into points of likely price-action reversals.  Generated by a unique proprietary code-set, the Reversals Indicator generates long and short trade signals, which can be customised for all inputs, allowing for the complete optimisation fitted to any trader or investor style
Pivot Points Adjustable
Eduardo Mellado Monge
インディケータ
Pivot Points MT4 – Automatic Support and Resistance with Professional Accuracy Unlock structured technical analysis with Pivot Points MT4 , the ultimate indicator that automatically draws key resistance (R1, R2, R3) and support (S1, S2, S3) levels based on the previous day’s price data. Designed for traders who demand clarity, discipline, and a tactical edge in every session. What does this indicator do? Automatically calculates and plots daily Pivot Point levels. Clearly shows: Central pivot
Transition to quality
Maryna Shulzhenko
インディケータ
Trading with the Transition to quality indicator is as simple as possible, if a blue arrow appears on the chart pointing up, a buy deal is opened. In the same case, if you see a red arrow pointing down, open a sell order. That is, everything is as simple as possible, positions are closed according to the reverse scheme, that is, as soon as a signal is received to open an order in the opposite direction from your position. For example, you opened a long position (sell), close it when a red arro
Trend Mate MultiFrame
ANGEL CALLE CRUZ
インディケータ
This EA is an extension for the free trade indicator Trend Mate . https://www.mql5.com/en/market/product/50082 The main idea is to support your decision to  trade  according to the current trend. It is possible to configure alert and push notification to receive when entering to first candle for bull / bear trend. For this extension of the free indicator now it is possible to filter the current trend info with other timeframes. For example show trend for timeframe M5 considering also timeframe
Colored Market Hours
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
インディケータ
As the title says, this is an indicator that shows the current open market (session). It has 4 sessions with customizable schedule : 1. London session, 2. New York session, 3. Sydney session, 4. Tokyo session. Indicator inputs: - The color of each session. - The open time and close time of the sessions. - The line width. The objective of the indicator, is to follow each sessions, observe at what times are multiple sessions open, and thus take the chance of the high market movements.
FREE
Magneto Weekly Pro
Vladimir Blednov
インディケータ
Индикатор Magneto Weekly Pro отображает: Недельные важные линии поддержки и сопротивления (выделены желтым, красным и синим цветами). Основные недельные цели (выделены белым цветом). Недельные паттерны возврата цены (обозначаются красными флажками). Применение индикатора Magneto Pro можно использовать и как дополнение к существующей стратегии, и как самодостаточную торговую стратегию. Данный продукт состоит из двух индикаторов, работающих на разных временных промежутках, и предназначен для скаль
ProbabilityRiskManagedEA
Pranav Sanghadia
1 (1)
エキスパート
Probability and risk management based trading algorithm EA. This EA works on any timeframe, in fact it does not take the timeframe in account. Please backtest and generate the optimized values for your MT4 broker.  Please use the optimized input parameters only for the given currency pair and don't modify TP or SL once the trade is placed. As per the probability of coin flip the buy and sell orders will be equal in some time, the EA remains profitable because of the optimized parameters. 
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
インディケータ
ご紹介     Quantum Breakout PRO は 、ブレイクアウト ゾーンの取引方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発された Quantum Breakout PROは 、革新的でダイナミックなブレイクアウトゾーン戦略により、あなたの取引の旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、5 つの利益ターゲット ゾーンを備えたブレイクアウト ゾーン上のシグナル矢印と、ブレイクアウト ボックスに基づいたストップロスの提案を提供します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5バージョン：   ここをクリック 重要！購入後、インストールマニュアルを受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 推奨事項: 時間枠: M15 通貨ペア: GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD アカウントの種類: ECN、Raw、またはスプレッドが非
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
インディケータ
現在26%OFF! このインディケータは、当社のメインインディケータ（ Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ）の両方のスーパーコンビネーションです。28の外国為替ペアのTICK-UNITSとアラートシグナルの通貨強度の値を示しています。11種類のTick-Unitが使用可能です。1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30秒の11種類です。サブウィンドウのTick-Unitバーは、秒単位のタイマーに1ティック以上含まれる場合に表示され、左側にシフトされます。 たった1枚のチャートで、28のFXペアをスキャルピングできます。スキャルピングのチャンスとなるトリガーポイントを正確に把握することで、スキャルピングが上達することを想像してみてください。 1分足よりも短い期間で動作する市場初の通貨強度インジケーターです! このインジケータは、素早いインとアウトを行い、小さなピップを切り取ることを望む高速スキャルパーのためのものです。 ユーザーマニュアル: ここをクリック h
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
インディケータ
回帰取引を意味する専門的かつ定量的なアプローチを実装する独自の指標。これは、価格が予測可能かつ測定可能な方法で迂回して平均に戻るという事実を利用しており、非定量的な取引戦略を大幅に上回る明確な出入りルールを可能にします。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 明確な取引シグナル 驚くほど簡単に取引できます カスタマイズ可能な色とサイズ パフォーマンス統計を実装します ほとんどの取引戦略を上回ります 適切なSLおよびTPレベルを表示します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 使い方 インディケータは、より高い時間枠からの完全にカスタマイズ可能な移動平均の周りの標準偏差を測定し、トレンドフォローアプローチを使用して正確に取引を見つけます。取引は、現在のチャートの価格アクションに飛び込むことによって見つけられ、価格が選択したより高い時間枠から計算された平均価格帯に戻ったときに閉じられます。それがコード化される方法のために、指標は高ボラティリティと強いトレンドの市場か
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
インディケータ
Christmas Sale! – The Only 100% Universal Tool Grab Hidden Cycles for only $129 (regular price $179). Stop trading against nature! This is your chance to secure the only indicator rooted in the absolute laws that govern the entire universe. Most tools guess—this one reveals the truth. Offer ends soon — Buy another toy or buy the truth. Your choice... Based on Universal Laws — NOT Some Guy’s Algorithm: Let the market adjust to the Hidden Cycles Geometry — not the other way around. Most indicat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
インディケータ
Point Directions - 価格変動時のポイント・サポートレベルとレジスタンスレベルを表示するインジケーターです。矢印は、指定された方向への価格反発を示します。 矢印は再描画されず、現在のローソク足上に形成されます。すべての時間枠と取引商品で機能します。複数の種類のアラートが用意されています。 あらゆるチャートに合わせてシグナルをカスタマイズするための高度な設定を備えています。トレンド取引と調整取引の両方に対応しています。 矢印をプロットするには、2種類の移動平均線と矢印の強度レベルがあります。詳細な設定は入力パラメータに記載されています。 使用方法に関するご質問は、プライベートメッセージをお送りください。 入力パラメータ Method MA - 矢印を生成するために移動平均線を使用するかどうかを選択します（標準または加速）。 Accelerated MA period/Standard MA period - 移動平均線期間を変更します（5～500）。 Ma Metod - 移動平均線方式を変更します。 Ma Price - 移動平均線価格を変更します。 Arrow
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
インディケータ
Delta Fusion Pro – 日中取引のための高度なオーダーフロー分析 Delta Fusion Pro は MetaTrader 4 用のプロフェッショナル指標で、アグレッシブな注文フローを明らかにし、機関投資家の圧力の強度と方向をリアルタイムで表示します。従来のボリューム指標とは異なり、Ask と Bid のボリューム差（デルタ）を分析し、反転の予測、トレンドの確認、プロフェッショナルな関心ゾーンの特定を可能にします。 主な特徴 インテリジェント自動調整システム 以下に基づき、すべてのパラメータを自動調整： 銘柄タイプ（FX、暗号資産、指数、コモディティ、株式） 運用タイムフレーム 市場のボラティリティ（ATR） 最近の平均ボリューム 初心者トレーダー向けに手動設定不要 — インジケーターが自動でキャリブレーション！ 機能概要 NetDelta と累積デルタ Ask/Bid のアグレッシブボリューム差を計算、カスタマイズ可能な EMA スムージング リアルタイムで方向性圧力を表示 ヒストグラムの色をカスタマイズ（買い/売り） 価格/ボリュームのダイバージェンス 通常お
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
インディケータ
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
インディケータ
Gold Venamax   - これは最高の株式テクニカル指標です。 指標アルゴリズムは資産の価格変動を分析し、ボラティリティと潜在的なエントリーゾーンを反映します。 インジケーターの機能: これは、快適で収益性の高い取引のためのマジックとトレンド矢印の 2 つのブロックを備えたスーパー インジケーターです。 チャート上にブロックを切り替えるための赤いボタンが表示されます。 マジックはインジケーター設定で設定されているため、異なるブロックを表示する 2 つのチャートにインジケーターをインストールできます。 Gold Venamax は、異なる矢印バッファー (GV と SD) を備えた 2 つのチャートに配置できます。 これを行うには、設定で異なる Magic を選択する必要があります。たとえば、あるマジック = 999、別のマジック = 666 を選択します。次に、チャート上の赤いボタンで矢印バッファを選択できます。 インジケーター設定の各矢印バッファー (GV および SD) には、快適で収益性の高い取引のための個別の矢印フィルターがあります (UseFiltrGV = tru
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Pivot Flow Pro
Jose Pinto
インディケータ
Pivot Flow Pro - Trend-structure market direction using pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band. Non-repainting trend-structure indicator that identifies market direction using averaged pivot highs and lows to form a dynamic bull/bear band, with signals confirmed strictly on closed candles. When price closes above or below the adaptive pivot levels, the indicator shifts trend and prints a flip arrow, while continuation dots highlight valid breakout points in the direction of the c
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
SHOGUN Trade  【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレンド」なのか「静観すべき調整」
BBMA Structure Guide
Sahid Akbar
インディケータ
タイトル： BBMA 構造ガイド - BBMA 構造ガイド 説明： BBMA 構造ガイドは、BBMA 構造の進化をより簡単かつ効率的に理解するのに役立つ特別な MQL4 インジケーターです。BBMA、または「Bollinger Bands Moving Average」は、「一歩先を行く」というモットーで知られており、市場構造を深く理解することの重要性を強調しています。 BBMA 構造ガイドを使用すると、価格変動の基本的な市場構造パターンを迅速に識別できます。これにより、より正確かつ効果的な取引の決定が可能になります。このインジケーターは情報を明確で直感的に表示し、次の取引ステップをより自信を持って進むことができます。 主な特徴： - **深い理解：** BBMA 構造ガイドは、市場構造を明確に示し、市場のダイナミクスをより良く理解できます。 - **使いやすさ：** 直感的なインターフェイスで設計されており、すべての経験レベルのトレーダーが簡単に使用できます。 - **強力なシグナル：** このインジケーターは、**CSAK**（キャンドルスティックの強力な方向）や **MH
作者のその他のプロダクト
HighPrecisionVolatility Notifier
Hidenobu Hayashi
インディケータ
タイトル：ボラティリティを追いかけるのはもうやめよう：真のブレイクアウトが始まった時だけ通知を受け取る。 ノイズフィルターを備えたプロフェッショナルなツールが、MT4/MT5をスマートでプロアクティブなモニタリングシステムに変身させます。機関投資家レベルの動向を見逃すことはもうありません。 この検出器が他と異なる理由（二重層構造のノイズフィルタリング機能） 多くのボラティリティツールは固定の閾値を使用しており、変動の激しい市場では機能しません。当社のNotifierは、二重層のインテリジェントフィルタリングを採用することで誤ったシグナルを排除し、ノイズではなく、実用的なスパイクのみに基づいて行動することを保証します。 1. ATR適応フィルタリング（その威力） システムは、現在の価格変動を過去20期間の平均トゥルーレンジ（ATR）と比較して測定します。変動が過去の平均ボラティリティを設定された乗数（デフォルトは2.0倍）上回った場合にのみ通知されます。 利点: 低ボラティリティ セッション (アジア セッションなど) と高ボラティリティ イベント (NFP など) の
FREE
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信