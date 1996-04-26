📢 タイトル：ボラティリティを追いかけるのはもうやめよう：真のブレイクアウトが始まった時だけ通知を受け取る。

ノイズフィルターを備えたプロフェッショナルなツールが、MT4/MT5をスマートでプロアクティブなモニタリングシステムに変身させます。機関投資家レベルの動向を見逃すことはもうありません。

⭐ この検出器が他と異なる理由（二重層構造のノイズフィルタリング機能）

多くのボラティリティツールは固定の閾値を使用しており、変動の激しい市場では機能しません。当社のNotifierは、二重層のインテリジェントフィルタリングを採用することで誤ったシグナルを排除し、ノイズではなく、実用的なスパイクのみに基づいて行動することを保証します。

1. 🚀 ATR適応フィルタリング（その威力）

システムは、現在の価格変動を過去20期間の平均トゥルーレンジ（ATR）と比較して測定します。変動が過去の平均ボラティリティを設定された乗数（デフォルトは2.0倍）上回った場合にのみ通知されます。

利点: 低ボラティリティ セッション (アジア セッションなど) と高ボラティリティ イベント (NFP など) のしきい値を自動的に調整し、すべての市場状況で一貫したアラート品質を確保します。

2. ✅ パーセンテージしきい値（セーフティネット）

二次確認により、突然の大きなパーセンテージ変動（デフォルト0.2%）も即座に捕捉され、極端な市場ショックに対する信頼性の高いバックアップとして機能します。

🎨 主なアップデート：方向性と永続的なビジュアルサイン（V1.10）

これは、明瞭性を提供するプロフェッショナルツールです。単一の分かりにくいマーカーではなく、イベントとその方向性を明確に示すサインを表示するようになり、履歴の明確さと追跡可能性を維持しています。





上昇スパイク：強気バーの高値より上に描画される青色の上矢印（▲）。





下降スパイク：弱気バーの安値より下に描画される赤色の下矢印（▼）。





永続的なサイン保証：検証済みのスパイクサインはすべてチャート上に永続的に表示されます。これにより、バックテストと分析のための完璧な視覚的記録が提供され、シグナルが消えてしまうというフラストレーションが解消されます。

🔇 クールダウンタイマー：アラート疲れからの防御

大きな動きの直後に起こる急激な変動や、ノイズの多いリトレースメントにうんざりしていませんか？調整可能なクールダウンタイマー（デフォルトは30分）は、プロが信頼する機能です。





有効な急騰が検出されアラートが送信されると、システムはクールダウン期間中、それ以降のすべての通知を自動的に抑制します。





トレーダーのメリット：不安定な動きの後続相場への誤ったエントリーを防ぎ、最初の勢いのある動きだけに集中できます。集中力を最大限に高め、ストレスを最小限に抑えます。

⚙️ 入力パラメータ（完全にカスタマイズ可能）