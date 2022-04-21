MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 75 1...686970717273747576777879808182...84 新しいコメント fxsaber 2020.05.06 04:28 #741 この2つのモードでは、Optimisationの結果を 表示することができます。 は、関連するセル/ポイントにマウスを置いたときに結果を示すツールチップがないため、役に立つことは何もありません。 この2つのモードは、トップ/デフォルトの「結果付きグラフ」モードで実装されているので、最終的に決定してください。 fxsaber 2020.05.11 07:24 #742 選択したローカルエージェント（エージェントリストで太字で表示されている）が無効な状態になっている状況が発生しました。しかし、シングルパスは別のAgentで実行されていた。シングルパスが実行されている間、無効化されたAgentを有効にすることができませんでした - Enableをクリックしましたが、何も起こりませんでした。 fxsaber 2020.05.11 20:31 #743 Header.passes_passed == 0となるoptファイルをTesterが作成することは、おそらく意味がない。 fxsaber 2020.05.12 23:06 #744 テスターのバグHistorySelect。 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_ASK ) void OnTick() { if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) // Если нет текущих ордеров, OrderSend( _Symbol, OP_BUYSTOP, 0.1, Ask * 2, 0, 0, 0); // выставляем. else if ((TimeCurrent() - OrderOpenTime() > 60) && OrderDelete(OrderTicket())) // Если текущий ордер живет дольше минуты - удаляем. { // if (HistorySelect(OrderOpenTime() + 1, INT_MAX)) if (HistorySelect(TimeCurrent() - 10, INT_MAX)) // После удаления отступаем 10 секунд от текущего времени и берем историю. Print(HistoryOrdersTotal()); // Видим, что в истории удаленного ордера нет - 0. if (HistorySelect(OrderOpenTime(), INT_MAX)) // Теперь берем историю от времени постановки удаленного ордера. Print(HistoryOrdersTotal()); // Видим, что в истории удаленный ордер есть - 1. ExpertRemove(); // Вышли. } } HistorySelectは、削除/充填された日付から注文を選択する のではなく、注文が発注された日付から選択 します。もちろん、それは誤りです。ターミナルでは正常に動作しています。 不快なバグ 検索文字列：オシブカ008。 fxsaber 2020.05.20 15:36 #745 このExpert Advisorは、Market Watchのすべてのシンボルで最適化することはできません。double OnTester() { return(0); } 入力パラメータが必要です。しかし、このタイプの最適化では入力パラメータは必要ない。ご注意ください。 Andrey Dik 2020.05.20 16:14 #746 テスターでティック履歴が リアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます 何度も何度も、グレイルの結果の後に、ひどく失望させられたことがある。 すでに何度か、私の怒りにまかせてモニターが奇跡的に生き延びています。 Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 www.mql5.com В составе клиентского терминала MetaTrader 5 есть встроенная среда программирования для разработки полностью автоматических стратегий (торговых роботов), которые могут торговать без вмешательства человека. Другое название торговых роботов - эксперты. Эксперты и технические индикаторы для терминала MetaTrader 5 пишутся на языке MQL5, в котором... fxsaber 2020.05.20 16:24 #747 Andrey Dik: テスターで、ティック履歴が リアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます！テスターで、ティック履歴 がリアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます。 すでに何度も聖杯の結果を受けて、後で大変な目に遭っている。 すでに何度か、私の怒りにまかせてモニターが奇跡的に生き延びています。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5 build 2430: サブスクリプションサービス、インターフェースの改善とMetaEditorの機能 fxsaber, 2020.05.17 00:38 サーバー上のバー履歴がティック履歴と一致しない場合。そうすると、Testerで元のシンボルを使うことは一切できません。この制限は、カスタムシンボルによってのみ回避される。 常にカスタム品のみを使用する。全く問題ないでしょう。つまりは トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム MetaTrader 5 build 2430: サブスクリプションサービス、インターフェースの改善とMetaEditorの機能 レナート・ファットフーリン さん 2020.05.17 11:53 テスターの設計を大幅に変更する予定です。 fxsaber 2020.05.30 11:10 #748 2470、最適化中にこれらのメッセージがポップアップ表示されます。2020.05.30 11:49:55.216 Core 2 genetic pass (15, 313) returned result 0 in 0:00:04.146 2020.05.30 11:49:55.575 Core 1 genetic pass (15, 283) returned result 0 in 0:00:04.907 2020.05.30 11:49:56.241 Core 3 genetic pass (15, 375) returned result 0 in 0:00:04.537 2020.05.30 11:49:56.269 Core 6 genetic pass (15, 495) returned result 0 in 0:00:04.413 2020.05.30 11:49:57.497 Core 4 genetic pass (15, 419) returned result 1908.000000 in 0:00:04.873 2020.05.30 11:49:58.528 Core 6 genetic pass (15, 497) returned result 0 in 0:00:00.135 2020.05.30 11:49:58.528 Core 6 genetic pass (15, 502) returned result 0 in 0:00:02.122 2020.05.30 11:49:58.824 Core 4 genetic pass (15, 428) returned result 0 in 0:00:00.291 2020.05.30 11:49:58.824 Core 4 genetic pass (15, 429) returned result 0 in 0:00:01.035 2020.05.30 11:49:59.178 Core 4 genetic pass (15, 433) returned result 0 in 0:00:00.352 2020.05.30 11:49:59.178 Core 2 2 rejected passes returned to queue 2020.05.30 11:49:59.178 Core 3 2 rejected passes returned to queue 2020.05.30 11:49:59.178 Core 4 genetic pass (15, 345, 1) started 2020.05.30 11:49:59.660 Core 2 genetic pass (15, 327) returned result 0 in 0:00:04.443 これはどういうことでしょうか？空きメモリはたっぷりあります。 fxsaber 2020.05.30 11:47 #749 取引サーバーに履歴のないシンボルがある場合、そのシンボルに対してテスターを実行すると、延々と待ち続けることになります。 特に、Market Watchから全てのシンボルに対して最適化することは不可能である。 fxsaber 2020.06.03 17:26 #750 この行にサーバー名を追加してください。 1...686970717273747576777879808182...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
この2つのモードでは、Optimisationの結果を 表示することができます。
は、関連するセル/ポイントにマウスを置いたときに結果を示すツールチップがないため、役に立つことは何もありません。
この2つのモードは、トップ/デフォルトの「結果付きグラフ」モードで実装されているので、最終的に決定してください。
HistorySelectは、削除/充填された日付から注文を選択する のではなく、注文が発注された日付から選択 します。もちろん、それは誤りです。ターミナルでは正常に動作しています。 不快なバグ
検索文字列：オシブカ008。
入力パラメータが必要です。しかし、このタイプの最適化では入力パラメータは必要ない。ご注意ください。
何度も何度も、グレイルの結果の後に、ひどく失望させられたことがある。
テスターで、ティック履歴が リアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます！テスターで、ティック履歴 がリアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます。
すでに何度も聖杯の結果を受けて、後で大変な目に遭っている。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 build 2430: サブスクリプションサービス、インターフェースの改善とMetaEditorの機能
fxsaber, 2020.05.17 00:38
サーバー上のバー履歴がティック履歴と一致しない場合。そうすると、Testerで元のシンボルを使うことは一切できません。この制限は、カスタムシンボルによってのみ回避される。
常にカスタム品のみを使用する。全く問題ないでしょう。つまりは
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
MetaTrader 5 build 2430: サブスクリプションサービス、インターフェースの改善とMetaEditorの機能
レナート・ファットフーリン さん 2020.05.17 11:53
テスターの設計を大幅に変更する予定です。
取引サーバーに履歴のないシンボルがある場合、そのシンボルに対してテスターを実行すると、延々と待ち続けることになります。
特に、Market Watchから全てのシンボルに対して最適化することは不可能である。
この行にサーバー名を追加してください。