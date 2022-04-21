MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 75

この2つのモードでは、Optimisationの結果を 表示することができます。

は、関連するセル/ポイントにマウスを置いたときに結果を示すツールチップがないため、役に立つことは何もありません。


この2つのモードは、トップ/デフォルトの「結果付きグラフ」モードで実装されているので、最終的に決定してください。

 
選択したローカルエージェント（エージェントリストで太字で表示されている）が無効な状態になっている状況が発生しました。しかし、シングルパスは別のAgentで実行されていた。シングルパスが実行されている間、無効化されたAgentを有効にすることができませんでした - Enableをクリックしましたが、何も起こりませんでした。
 
Header.passes_passed == 0となるoptファイルをTesterが作成することは、おそらく意味がない。
 
テスターのバグHistorySelect。 
#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define  Ask SymbolInfoDouble( _Symbol, SYMBOL_ASK )

void OnTick()
{
  if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))                                            // Если нет текущих ордеров,
          OrderSend( _Symbol, OP_BUYSTOP, 0.1, Ask * 2, 0, 0, 0);                // выставляем.
  else if ((TimeCurrent() - OrderOpenTime() > 60) && OrderDelete(OrderTicket())) // Если текущий ордер живет дольше минуты - удаляем.
  {
//    if (HistorySelect(OrderOpenTime() + 1, INT_MAX))
    if (HistorySelect(TimeCurrent() - 10, INT_MAX))  // После удаления отступаем 10 секунд от текущего времени и берем историю.
      Print(HistoryOrdersTotal());                   // Видим, что в истории удаленного ордера нет - 0.
            
    if (HistorySelect(OrderOpenTime(), INT_MAX))     // Теперь берем историю от времени постановки удаленного ордера.
      Print(HistoryOrdersTotal());                   // Видим, что в истории удаленный ордер есть - 1.

    ExpertRemove();                                  // Вышли.
  }
}

HistorySelectは、削除/充填された日付から注文を選択する のではなく、注文が発注された日付から選択 します。もちろん、それは誤りです。ターミナルでは正常に動作しています。 不快なバグ

検索文字列：オシブカ008。

 
このExpert Advisorは、Market Watchのすべてのシンボルで最適化することはできません。
double OnTester() { return(0); }

入力パラメータが必要です。しかし、このタイプの最適化では入力パラメータは必要ない。ご注意ください。

 
テスターでティック履歴が リアルティックモードと同期していない場合、テスターは生成ティックモードで動作し始めます

何度も何度も、グレイルの結果の後に、ひどく失望させられたことがある。

すでに何度か、私の怒りにまかせてモニターが奇跡的に生き延びています。
2470、最適化中にこれらのメッセージがポップアップ表示されます。
2020.05.30 11:49:55.216 Core 2  genetic pass (15, 313) returned result 0 in 0:00:04.146
2020.05.30 11:49:55.575 Core 1  genetic pass (15, 283) returned result 0 in 0:00:04.907
2020.05.30 11:49:56.241 Core 3  genetic pass (15, 375) returned result 0 in 0:00:04.537
2020.05.30 11:49:56.269 Core 6  genetic pass (15, 495) returned result 0 in 0:00:04.413
2020.05.30 11:49:57.497 Core 4  genetic pass (15, 419) returned result 1908.000000 in 0:00:04.873
2020.05.30 11:49:58.528 Core 6  genetic pass (15, 497) returned result 0 in 0:00:00.135
2020.05.30 11:49:58.528 Core 6  genetic pass (15, 502) returned result 0 in 0:00:02.122
2020.05.30 11:49:58.824 Core 4  genetic pass (15, 428) returned result 0 in 0:00:00.291
2020.05.30 11:49:58.824 Core 4  genetic pass (15, 429) returned result 0 in 0:00:01.035
2020.05.30 11:49:59.178 Core 4  genetic pass (15, 433) returned result 0 in 0:00:00.352
2020.05.30 11:49:59.178 Core 2  2 rejected passes returned to queue
2020.05.30 11:49:59.178 Core 3  2 rejected passes returned to queue
2020.05.30 11:49:59.178 Core 4  genetic pass (15, 345, 1) started
2020.05.30 11:49:59.660 Core 2  genetic pass (15, 327) returned result 0 in 0:00:04.443
これはどういうことでしょうか？空きメモリはたっぷりあります。
 

取引サーバーに履歴のないシンボルがある場合、そのシンボルに対してテスターを実行すると、延々と待ち続けることになります。

特に、Market Watchから全てのシンボルに対して最適化することは不可能である。

 

この行にサーバー名を追加してください。


