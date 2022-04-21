MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 74 1...676869707172737475767778798081...84 新しいコメント fxsaber 2020.05.01 13:42 #731 シングルランログの末尾に、ランが行われたEA名がない。走り始めに行うので、ヘッダーと一緒に追加するのが良いと思います。 fxsaber 2020.05.03 14:50 #732 GUIで最適化されているキャッシュのリストを表示するとき、最適化に費やした時間もリストに表示して欲しいです。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 スラバ さん 2019.04.19 15:11 //+------------------------------------------------------------------+ //| заголовок кеша | //+------------------------------------------------------------------+ struct TestCacheHeader { DWORD msc_avg; // среднее время выполнения в миллисекундах UINT passes_passed; // количество пройденных проходов }; つまり、それぞれのフィールドの積 -msc_avg * passes_passed を見てください。 Sealdo Сергей 2020.05.03 18:57 #733 ビジュアルモードでは、「Scroll to...date」を押すと、物語の終わりまでスクロールします fxsaber 2020.05.03 19:18 #734 pipsモードは証拠金をカウントするので、リミッターを発動するのに十分な資金がない場合がありますが、バグでしょうか？ fxsaber 2020.05.03 19:24 #735 現在、この検索バーでEA名と記号を入力してもエントリーを見つけることができません。ひとつだけ許されること。 Igor Makanu 2020.05.03 19:35 #736 fxsaber: pipsモードでは証拠金が計算され、制限を発動するのに十分な資金がない場合がありますが、バグでしょうか？ は、マージン計算の手間を省くために、シンボルのプロパティに 何か手を加えることができるでしょうか？ Andrey Khatimlianskii 2020.05.04 02:10 #737 fxsaber: 遺伝学の面白いところ。アルゴリズムの深層部では、1の掛け算を最適化係数に置き換えて、その最適化範囲に同じ1が含まれるようにしたのです。 このパラメータの最適化をgeneticsに入れたところ、パラメータを入れる前にgeneticsが示していた結果に近づくことすらできませんでした。 また、このパラメータを1に固定するか、それに近い形で最適化した場合、昔の最大値を見つけることは可能でしょうか？ fxsaber 2020.05.04 03:16 #738 Igor Makanu: マージン計算の時間を短縮するために、シンボルのプロパティを 調整する方法はありますか？ すべてのシンボル通貨をアカウント通貨と一致させる。ビジュアルモードでは、マーケットウォッチには常に1つのシンボルしか表示されないはずです。 fxsaber 2020.05.04 03:16 #739 Andrey Khatimlianskii: また、このパラメータを1の値に固定するか、それに非常に近い値で最適化した場合、昔の最大値を見つけることは可能なのでしょうか？ 1と - もちろん、近い - 私は確認していない。 fxsaber 2020.05.04 03:38 #740 2402、Optimisationの結果の 一つを大きな天秤で一発勝負にすると、天秤が曲がって展示される。 この不具合の修正をお願いします。 1...676869707172737475767778798081...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スラバ さん 2019.04.19 15:11
つまり、それぞれのフィールドの積 -msc_avg * passes_passed を見てください。
現在、この検索バーでEA名と記号を入力してもエントリーを見つけることができません。ひとつだけ許されること。
は、マージン計算の手間を省くために、シンボルのプロパティに 何か手を加えることができるでしょうか？
遺伝学の面白いところ。アルゴリズムの深層部では、1の掛け算を最適化係数に置き換えて、その最適化範囲に同じ1が含まれるようにしたのです。
このパラメータの最適化をgeneticsに入れたところ、パラメータを入れる前にgeneticsが示していた結果に近づくことすらできませんでした。
また、このパラメータを1に固定するか、それに近い形で最適化した場合、昔の最大値を見つけることは可能でしょうか？
すべてのシンボル通貨をアカウント通貨と一致させる。ビジュアルモードでは、マーケットウォッチには常に1つのシンボルしか表示されないはずです。
1と - もちろん、近い - 私は確認していない。
2402、Optimisationの結果の 一つを大きな天秤で一発勝負にすると、天秤が曲がって展示される。
この不具合の修正をお願いします。