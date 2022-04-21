MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 74

シングルランログの末尾に、ランが行われたEA名がない。走り始めに行うので、ヘッダーと一緒に追加するのが良いと思います。
 
GUIで最適化されているキャッシュのリストを表示するとき、最適化に費やした時間もリストに表示して欲しいです。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

バグ、バグ、質問

スラバ さん 2019.04.19 15:11

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

つまり、それぞれのフィールドの積 -msc_avg * passes_passed を見てください。

 
ビジュアルモードでは、「Scroll to...date」を押すと、物語の終わりまでスクロールします
 
pipsモードは証拠金をカウントするので、リミッターを発動するのに十分な資金がない場合がありますが、バグでしょうか？
 


現在、この検索バーでEA名と記号を入力してもエントリーを見つけることができません。ひとつだけ許されること。

 
fxsaber:
pipsモードでは証拠金が計算され、制限を発動するのに十分な資金がない場合がありますが、バグでしょうか？

は、マージン計算の手間を省くために、シンボルのプロパティに 何か手を加えることができるでしょうか？

 
fxsaber:

遺伝学の面白いところ。アルゴリズムの深層部では、1の掛け算を最適化係数に置き換えて、その最適化範囲に同じ1が含まれるようにしたのです。

このパラメータの最適化をgeneticsに入れたところ、パラメータを入れる前にgeneticsが示していた結果に近づくことすらできませんでした。

また、このパラメータを1に固定するか、それに近い形で最適化した場合、昔の最大値を見つけることは可能でしょうか？

 
Igor Makanu:

マージン計算の時間を短縮するために、シンボルのプロパティを 調整する方法はありますか？

すべてのシンボル通貨をアカウント通貨と一致させる。ビジュアルモードでは、マーケットウォッチには常に1つのシンボルしか表示されないはずです。

 
Andrey Khatimlianskii:

また、このパラメータを1の値に固定するか、それに非常に近い値で最適化した場合、昔の最大値を見つけることは可能なのでしょうか？

1と - もちろん、近い - 私は確認していない。

 

2402、Optimisationの結果の 一つを大きな天秤で一発勝負にすると、天秤が曲がって展示される。

この不具合の修正をお願いします。

