中断したあとも、ぜひゲン担ぎを続けてほしい。私は定期的にこの現象が起きています。遺伝はランダムなプロセスであり、プロセスの再現性ではなく、状態を維持することが重要なんですね。現在のスナップショットの状態が十分に保たれていれば、難しいことではありません。遺伝子の継続は、まだ最初からすべての最適化に依存する場合 - より困難な、しかし、また行うことができます。最適化キャッシュがあるので、前のステップを実行して、現在の状態を復元することができます。おそらく、キャッシュの構造を少し複雑にしなければならないでしょうが、複雑な修正は待ったなしですから、私たちは長い間この問題に悩まされてきました。要は、開発者がこれをロードマップに採用することです。これが重要だと思われます。大きなものでは、ティックテストのリソース最適化に次ぐ2位。
 

fxsaber, 2019.12.02 17:31

Testerフォルダーをクリーニングする必要がある場合があります。例えば、適度な大きさのoptファイルは〜2Mbです。10Kの最適化が行われたとして、すでに20Gbです。10K文字も同じです。

肥大化しすぎたフォルダが発生することがあります。

キャッシュフォルダに大量のファイル（数千）があると、Terminal - CTRL+R で Tester を最初に開いたときにスローダウンする。

 
親愛なる同僚の皆様、MT5が最適化する際に、取引手数料を考慮するかどうか教えてください。
 
はい。

 
ありがとうございます。では、Equityの値には手数料の損失が考慮されているのですね。

 
取引履歴の手数料欄をご覧ください。

 
はい、ありますよ、ありがとうございました。

 

PCMでOptimisationタブの「Run Single Test」を選択すると、適切なTester設定ファイルが生成されない。

MQL5\Profiles\Tester\*.ini
 
これは、オリジナルのセットを損なわないために、意図的に行ったものである
 
そこで、Testerで動かしているEAで、iniファイルではなく、クリップボードから元の設定を取得することを試しています。しかし、残念ながらTerminalのハンドルの取り方がよくわかりません。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

バグ、バグ、質問

fxsaber, 2019.12.09 14:03

Agent上で動作するEAが、Agentで実行するために送信されたターミナルハンドルを取得できるようにする必要があります。

エージェントへのパスにより、実行中の端末のセットから自分の端末を識別することができます - これには端末へのパスも含まれます。しかし、このヒントを適用するために、起動しているTerminalのリストとそのパスを取得することができません。教えていただけると、とてもうれしいです。そうすれば、テストしたEAからその起動時の初期データを一度に取得することが可能になります。

