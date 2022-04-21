MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 31 1...242526272829303132333435363738...84 新しいコメント Edgar Akhmadeev 2019.12.01 22:49 #301 中断したあとも、ぜひゲン担ぎを続けてほしい。私は定期的にこの現象が起きています。遺伝はランダムなプロセスであり、プロセスの再現性ではなく、状態を維持することが重要なんですね。現在のスナップショットの状態が十分に保たれていれば、難しいことではありません。遺伝子の継続は、まだ最初からすべての最適化に依存する場合 - より困難な、しかし、また行うことができます。最適化キャッシュがあるので、前のステップを実行して、現在の状態を復元することができます。おそらく、キャッシュの構造を少し複雑にしなければならないでしょうが、複雑な修正は待ったなしですから、私たちは長い間この問題に悩まされてきました。要は、開発者がこれをロードマップに採用することです。これが重要だと思われます。大きなものでは、ティックテストのリソース最適化に次ぐ2位。 fxsaber 2019.12.04 17:37 #302 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム ライブラリ: マルチテスター fxsaber, 2019.12.02 17:31 Testerフォルダーをクリーニングする必要がある場合があります。例えば、適度な大きさのoptファイルは〜2Mbです。10Kの最適化が行われたとして、すでに20Gbです。10K文字も同じです。 肥大化しすぎたフォルダが発生することがあります。 キャッシュフォルダに大量のファイル（数千）があると、Terminal - CTRL+R で Tester を最初に開いたときにスローダウンする。 Luchezar Shalomaev 2019.12.04 19:38 #303 親愛なる同僚の皆様、MT5が最適化する際に、取引手数料を考慮するかどうか教えてください。 fxsaber 2019.12.04 19:43 #304 Luchezar Shalomaev: 親愛なる同僚の皆様、MT5が最適化する際に、取引手数料を考慮するかどうか教えてください。 はい。 Luchezar Shalomaev 2019.12.04 22:40 #305 fxsaber: はい。 ありがとうございます。では、Equityの値には手数料の損失が考慮されているのですね。 fxsaber 2019.12.04 22:46 #306 Luchezar Shalomaev: ありがとうございます。では、Equityの値には手数料の損失も含まれているのですね。 取引履歴の手数料欄をご覧ください。 Luchezar Shalomaev 2019.12.05 12:11 #307 fxsaber: 入札履歴の手数料欄をご覧ください。 はい、ありますよ、ありがとうございました。 fxsaber 2019.12.09 11:55 #308 PCMでOptimisationタブの「Run Single Test」を選択すると、適切なTester設定ファイルが生成されない。 MQL5\Profiles\Tester\*.ini Slava 2019.12.09 13:16 #309 fxsaber: PCMでOptimisationタブの「Run Single Test」を選択すると、適切なTester設定ファイルが生成されない。 これは、オリジナルのセットを損なわないために、意図的に行ったものである fxsaber 2019.12.09 14:08 #310 Slava: これは、オリジナルのセットを損なわないために、あえてそうしているのです そこで、Testerで動かしているEAで、iniファイルではなく、クリップボードから元の設定を取得することを試しています。しかし、残念ながらTerminalのハンドルの取り方がよくわかりません。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム バグ、バグ、質問 fxsaber, 2019.12.09 14:03 Agent上で動作するEAが、Agentで実行するために送信されたターミナルハンドルを取得できるようにする必要があります。 エージェントへのパスにより、実行中の端末のセットから自分の端末を識別することができます - これには端末へのパスも含まれます。しかし、このヒントを適用するために、起動しているTerminalのリストとそのパスを取得することができません。教えていただけると、とてもうれしいです。そうすれば、テストしたEAからその起動時の初期データを一度に取得することが可能になります。 1...242526272829303132333435363738...84 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
ライブラリ: マルチテスター
fxsaber, 2019.12.02 17:31
Testerフォルダーをクリーニングする必要がある場合があります。例えば、適度な大きさのoptファイルは〜2Mbです。10Kの最適化が行われたとして、すでに20Gbです。10K文字も同じです。
肥大化しすぎたフォルダが発生することがあります。
キャッシュフォルダに大量のファイル（数千）があると、Terminal - CTRL+R で Tester を最初に開いたときにスローダウンする。
親愛なる同僚の皆様、MT5が最適化する際に、取引手数料を考慮するかどうか教えてください。
はい。
ありがとうございます。では、Equityの値には手数料の損失が考慮されているのですね。
取引履歴の手数料欄をご覧ください。
はい、ありますよ、ありがとうございました。
PCMでOptimisationタブの「Run Single Test」を選択すると、適切なTester設定ファイルが生成されない。
これは、オリジナルのセットを損なわないために、あえてそうしているのです
そこで、Testerで動かしているEAで、iniファイルではなく、クリップボードから元の設定を取得することを試しています。しかし、残念ながらTerminalのハンドルの取り方がよくわかりません。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
バグ、バグ、質問
fxsaber, 2019.12.09 14:03
Agent上で動作するEAが、Agentで実行するために送信されたターミナルハンドルを取得できるようにする必要があります。
エージェントへのパスにより、実行中の端末のセットから自分の端末を識別することができます - これには端末へのパスも含まれます。しかし、このヒントを適用するために、起動しているTerminalのリストとそのパスを取得することができません。教えていただけると、とてもうれしいです。そうすれば、テストしたEAからその起動時の初期データを一度に取得することが可能になります。