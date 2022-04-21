MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 80

Agents' Logにはこんなセリフがある。 
KI      0       14:59:10.034    Tester  optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks)
FJ      0       14:59:16.731    Tester  172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0:00:06.696
QO      0       14:59:25.171    Tester  1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.439
LJ      0       14:59:31.921    Tester  47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0:00:06.750
JD      0       14:59:40.336    Tester  1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.413
ハイライトされた数字は何を意味しているのでしょうか？これが完全な通路空間におけるパスの数だとすると、この数はどのように通路を特定するために使われるのでしょうか？
 

相対的なドローダウンは、"by pips "モードでは滑稽に見えます。

相対値と絶対値の切り替えができるようにしたい。つまり、absoluteを選択した場合、すべての値がabsoluteで表示されます。選択された相対値 - 対応する変化量。

すべてoptに格納されています。


HH.オプト→データベースコンバータを作ろうかな。そして、最適化結果を表示するためにサードパーティソリューションを使用します。

トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム

図書館：バーチャル

イゴール・マカヌ, 2020.09.03 00:10

DBブラウザ（SQLite）で、2クリックでテストDBを作成し、SQLタブでクエリを作成し、テストすることができます。

 

ラインカラーの交代はすぐには始まりません。


見出しを別の色で強調するのはどうでしょうか。
 
fxsaber:

HH.オプト→DB変換をした方がいいのでは？そして、最適化の結果を見るためにサードパーティソリューションを使用します。

全てはあなたの手の中に ))))

MQLでDBを作成し、その中にテーブルを作成する方法をわざわざ書くことはないでしょう．2〜3日あれば、勉強してコードを書けるようになります。

しかし、2-3分でDBと必要なテーブルを作成し、MQLから データを入れ始める方が簡単です- 同じ2-3日の勉強が必要ですが、その方が生産的 です

SZY：DBブラウザ（SQLite）の右クリックでデータベース構造とコンテキストメニューのコピーCREATE式は、MQLから テーブルを作成するタスクを簡素化する場合は、まだ行うとMQLを 使用してデータベースを作成したいです。

 
おすすめありがとうございます！じっくり吟味してみますね。とりあえずゼロにする。

 

フィルターが生のようです。

ハイライトされたフィルターを削除したため、Sharp > 0.5以外の結果はすべてなくなりました。すなわち、すべてを見るためにフィルタを無効にしたのに、別のフィルタが表示された。

 

皆さん、ごきげんよう。


MetaTrader5ターミナルから任意のExpert Advisor（例えばMoving Averages.mq5）を使用してStrategy Testerを終了させると、ターミナルを閉じるまで常にコンピュータメモリの80%以上をロードしてしまいます。Windows 7 64bitのタスクマネージャでプロセスmetatester64.exeを 終了させようとしていますが、終了しません。私だけでしょうか、それともよくあることなのでしょうか？

  1. 初回入金額 - 50000 RUB
  2. シミュレーション - 各ティックは実際のティックをベースにしています。
  3. テスト期間-2020.01.01から現在まで

敬具 ウラジミール




 
テスターが作業を終え、端末自体がアクティブな間は、蓄積されたキャッシュを数分間保持し、次の作業を待ちます。

数分後、テスターはキャッシュをリセットし、メモリからアンロードする。

このホールドモードにより、テストの再スタートをより迅速に行うことができます。

 
説明ありがとうございました。今ならわかる。

敬具 ウラジミール
 
フルエニュメレーションでは、パラメータタブで値域や ステップを変更しても、キャッシュは拾われず、すべて再計算されます。
