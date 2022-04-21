MetaTrader 5 Strategy Tester: バグ、不具合、改善のための提案 - ページ 80 1...737475767778798081828384 新しいコメント fxsaber 2020.09.03 14:47 #791 Agents' Logにはこんなセリフがある。 KI 0 14:59:10.034 Tester optimization pass 172473032813 started (batch of 41 tasks) FJ 0 14:59:16.731 Tester 172473032813 OnTester result 9.949999999999999 : passed in 0:00:06.696 QO 0 14:59:25.171 Tester 1010452003938 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.439 LJ 0 14:59:31.921 Tester 47795107913 OnTester result 2.65 : passed in 0:00:06.750 JD 0 14:59:40.336 Tester 1428291810156 OnTester result 0 : passed in 0:00:08.413 ハイライトされた数字は何を意味しているのでしょうか？これが完全な通路空間におけるパスの数だとすると、この数はどのように通路を特定するために使われるのでしょうか？ fxsaber 2020.09.03 17:14 #792 相対的なドローダウンは、"by pips "モードでは滑稽に見えます。 相対値と絶対値の切り替えができるようにしたい。つまり、absoluteを選択した場合、すべての値がabsoluteで表示されます。選択された相対値 - 対応する変化量。 すべてoptに格納されています。 HH.オプト→データベースコンバータを作ろうかな。そして、最適化結果を表示するためにサードパーティソリューションを使用します。 トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム 図書館：バーチャル イゴール・マカヌ, 2020.09.03 00:10 DBブラウザ（SQLite）で、2クリックでテストDBを作成し、SQLタブでクエリを作成し、テストすることができます。 fxsaber 2020.09.03 17:33 #793 ラインカラーの交代はすぐには始まりません。 見出しを別の色で強調するのはどうでしょうか。 Igor Makanu 2020.09.03 17:42 #794 fxsaber:HH.オプト→DB変換をした方がいいのでは？そして、最適化の結果を見るためにサードパーティソリューションを使用します。 全てはあなたの手の中に )))) MQLでDBを作成し、その中にテーブルを作成する方法をわざわざ書くことはないでしょう．2〜3日あれば、勉強してコードを書けるようになります。 しかし、2-3分でDBと必要なテーブルを作成し、MQLから データを入れ始める方が簡単です- 同じ2-3日の勉強が必要ですが、その方が生産的 です SZY：DBブラウザ（SQLite）の右クリックでデータベース構造とコンテキストメニューのコピーCREATE式は、MQLから テーブルを作成するタスクを簡素化する場合は、まだ行うとMQLを 使用してデータベースを作成したいです。 fxsaber 2020.09.03 17:48 #795 Igor Makanu:すべてはあなたの手の中にある ))))MQLでデータベースを作成し、その中にテーブルを作成する方法をわざわざ書く必要はないだろう．2〜3日で習得でき、コードも書けるようになります。しかし、2-3分でDBと必要なテーブルを作成し、MQLから データを入れ始める方が簡単です- 同じ2-3日の勉強が必要ですが、その方が生産的 ですSZY：DBブラウザ（SQLite）の右クリックでデータベース構造とコンテキストメニューとコピーCREATE式は、MQLから テーブルを作成する作業を簡素化する場合は、まだ行うとMQLを 使用してデータベースを作成する場合 おすすめありがとうございます！じっくり吟味してみますね。とりあえずゼロにする。 fxsaber 2020.09.03 17:49 #796 フィルターが生のようです。 ハイライトされたフィルターを削除したため、Sharp > 0.5以外の結果はすべてなくなりました。すなわち、すべてを見るためにフィルタを無効にしたのに、別のフィルタが表示された。 MrBrooklin 2020.10.02 15:09 #797 皆さん、ごきげんよう。 MetaTrader5ターミナルから任意のExpert Advisor（例えばMoving Averages.mq5）を使用してStrategy Testerを終了させると、ターミナルを閉じるまで常にコンピュータメモリの80%以上をロードしてしまいます。Windows 7 64bitのタスクマネージャでプロセスmetatester64.exeを 終了させようとしていますが、終了しません。私だけでしょうか、それともよくあることなのでしょうか？ 初回入金額 - 50000 RUB シミュレーション - 各ティックは実際のティックをベースにしています。 テスト期間-2020.01.01から現在まで 敬具 ウラジミール MetaQuotes 2020.10.02 15:34 #798 MrBrooklin:皆さん、ごきげんよう。MetaTrader5ターミナルから任意のExpert Advisor（例：Moving Averages.mq5）でStrategy Testerを終了させると、ターミナルを閉じるまで常にコンピュータメモリの80％以上をロードしてしまう。Windows 7 64bitのタスクマネージャでプロセスmetatester64.exeを 終了させようとしていますが、終了しません。私だけでしょうか、それともよくあることなのでしょうか？ 初回入金額 - 50000 RUB シミュレーション - 各ティックは実際のティックをベースにしています。 テスト期間-2020.01.01から現在まで 敬具 ウラジミール テスターが作業を終え、端末自体がアクティブな間は、蓄積されたキャッシュを数分間保持し、次の作業を待ちます。 数分後、テスターはキャッシュをリセットし、メモリからアンロードする。 このホールドモードにより、テストの再スタートをより迅速に行うことができます。 MrBrooklin 2020.10.02 15:41 #799 MetaQuotes:テスターは、作業を終えた後、端末自体がアクティブな間は、蓄積されたキャッシュを数分間保持し、次の作業を待ちます。数分後、テスターはキャッシュをリセットし、メモリからアンロードする。このホールドモードにより、テストの再起動を高速化することができます。説明ありがとうございました。今ならわかる。 敬具 ウラジミール Rorschach 2020.10.02 21:21 #800 フルエニュメレーションでは、パラメータタブで値域や ステップを変更しても、キャッシュは拾われず、すべて再計算されます。 1...737475767778798081828384 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
相対的なドローダウンは、"by pips "モードでは滑稽に見えます。
相対値と絶対値の切り替えができるようにしたい。つまり、absoluteを選択した場合、すべての値がabsoluteで表示されます。選択された相対値 - 対応する変化量。
すべてoptに格納されています。
HH.オプト→データベースコンバータを作ろうかな。そして、最適化結果を表示するためにサードパーティソリューションを使用します。
イゴール・マカヌ, 2020.09.03 00:10
DBブラウザ（SQLite）で、2クリックでテストDBを作成し、SQLタブでクエリを作成し、テストすることができます。
ラインカラーの交代はすぐには始まりません。
HH.オプト→DB変換をした方がいいのでは？そして、最適化の結果を見るためにサードパーティソリューションを使用します。
全てはあなたの手の中に ))))
MQLでDBを作成し、その中にテーブルを作成する方法をわざわざ書くことはないでしょう．2〜3日あれば、勉強してコードを書けるようになります。
しかし、2-3分でDBと必要なテーブルを作成し、MQLから データを入れ始める方が簡単です- 同じ2-3日の勉強が必要ですが、その方が生産的 です
SZY：DBブラウザ（SQLite）の右クリックでデータベース構造とコンテキストメニューのコピーCREATE式は、MQLから テーブルを作成するタスクを簡素化する場合は、まだ行うとMQLを 使用してデータベースを作成したいです。
おすすめありがとうございます！じっくり吟味してみますね。とりあえずゼロにする。
フィルターが生のようです。
ハイライトされたフィルターを削除したため、Sharp > 0.5以外の結果はすべてなくなりました。すなわち、すべてを見るためにフィルタを無効にしたのに、別のフィルタが表示された。
皆さん、ごきげんよう。
MetaTrader5ターミナルから任意のExpert Advisor（例えばMoving Averages.mq5）を使用してStrategy Testerを終了させると、ターミナルを閉じるまで常にコンピュータメモリの80%以上をロードしてしまいます。Windows 7 64bitのタスクマネージャでプロセスmetatester64.exeを 終了させようとしていますが、終了しません。私だけでしょうか、それともよくあることなのでしょうか？
敬具 ウラジミール
テスターが作業を終え、端末自体がアクティブな間は、蓄積されたキャッシュを数分間保持し、次の作業を待ちます。
数分後、テスターはキャッシュをリセットし、メモリからアンロードする。
このホールドモードにより、テストの再スタートをより迅速に行うことができます。
説明ありがとうございました。今ならわかる。敬具 ウラジミール