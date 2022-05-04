リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 326 1...319320321322323324325326327328329330331332333...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.03.31 10:24 #3251 Roman Shiredchenko:https://www.mql5.com/ru/articles/143 ここでは、少なくとも統計的な結果に基づいて取引するTSを選択する具体性と順序があります。 MetaTrader 5ターミナルのストラテジーテスターは、取引システムが指定された時間間隔で最大の利益を提供する、最適なパラメータのセットを見つけることを可能にします。しかし、それをリアルタイムで行うにはどうしたらいいのか。EAで複数のストラテジーの仮想取引を利用するというアイデアは、Expert Advisor Contestという 記事で紹介され、MQL4での実装が示されています。今回は、MQL5において、オブジェクト指向のアプローチ、データクラス、Standard Libraryのトレード クラスを使用することで、適応型ストラテジーの作成と学習が大幅に簡略化されることを紹介します。 そして、それは私にも言えることです。ただし、ストラテジーテスターで700TSをリアルタイムでテストし続けるには、（1M OHLCモードであっても）私にはないほどの計算能力が必要です。そのため、私は毎日3台から10台のシステムで、無効な動作を示すシステムの再最適化を必ず行っています（その場合でも、私のコンピュータは一日中忙しいことが多いのですが）。その他のシステム - リーグデモ口座で取引し、"全ティック "モードで動作させます。そして、その中から最も有望なものを選んでいるのです。ここ最近は、運も良かったし、満足している。 Roman Shiredchenko 2021.03.31 12:11 #3252 Georgiy Merts:そして、それは私にとっての道なのです。ただし、ストラテジーテスターで700本のTCを同時にリアルタイムで連続テストするには、（1M OHLCモードであっても）私にはないほどの計算能力が必要なのです。そのため、私は毎日3台から10台のシステムで、無効な動作を示すシステムの再最適化を必ず行っています（その場合でも、私のコンピュータは一日中忙しいことが多いのですが）。その他のシステム - リーグデモ口座で取引し、"全ティック "モードで動作させます。そして、その中から最も有望なものを選んでいるのです。ここ最近、私は運が良くて、幸せなんです。 Georgiy Merts： どうだろう、どうだろう。 今のところ、かなり調子がいいんです。ワイルドラッキーは終わったが、まだバッドラックにはなっていない。メインアカウントの自己資本は440ドル（証拠金水準は1500％を下回ったことはなく、通常は2000％以上、今は4300％なのでオーバークロックは論外） です。 そして、自分が正しい道を歩んでいるという確信を深めています。常にシステムを変えながら、有望なものを当てていくことが、コンスタントに利益を上げる秘訣です。ま た、「助け舟」がない わけではありません。無理な取引が始まるのを直接目にすることもあり、その時はすぐに収支を合わせます。時には何もせずに。でも、後悔していないことの方が多いんです。 オーバークロックについて - 一般的に、:-) あなたの取引のアプローチについて! おめでとう ございます!!! Georgiy Merts 2021.04.05 05:52 #3253 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Andrei Trukhanovich 2021.04.07 18:16 #3254 リーグをシグナルに置いてみましたか？ Georgiy Merts 2021.04.08 17:28 #3255 Andrei Trukhanovich: リーグをシグナルに置いてみましたか？ どういうことですか？ リーグはあらゆるTSの集合体です。 基本的には同じ「シグナル」ですが、有料のシグナルと違い、私のは最もシンプルで「間抜け」な原理で動いています。リーグが「信号のコツをつかむ」方法（有料・無料）とは？ 今は「気合いを入れて」やっています。メインアカウントでは質の高いシステムが稼働しており、今のところほとんど損失なく入れ替えることができています。今でも、メインアカウントのシステムが損失を出し始めたら、すぐに削除していますし、「これからどうしよう」という疑問もありません。 現在、私のメインアカウントには460ドルのエクイティがあります。 Aliaksandr Hryshyn 2021.04.09 06:59 #3256 また、ストラテジーのピボットポイントをより正確に決定するために、機械学習を試してみてはいかがでしょうか。 Georgiy Merts 2021.04.09 08:33 #3257 Aliaksandr Hryshyn: また、ストラテジーのピボットポイントをより正確に決定するために、機械学習を試してみてはいかがでしょうか。 どのようにイメージしていますか？ この「機械学習」は、従来の戦略最適化とどう違うのでしょうか。 リーグ戦の最大の特徴は、システムが極めてシンプルでありながら、非常にバラエティに富んでいることです。また、私見ですが、最適化の 方法は特別な役割を担っていないと思います。 システムの回転順を明確に整理しておくと、もっと便利なのですが、どうすればいいのかが不明です。ここで、機械学習が良い解決策になるのかもしれませんが......やはり、どうなんでしょう？ そのため、リーグで活躍するシステムの選定は、直感的な「弱点」として残されているのです。 VVT 2021.04.09 11:10 #3258 Georgiy Merts:システムの回転順を明確に整理しておくと、もっと便利なのですが、どうすればいいのかが不明なのです。ここで、機械学習が有効かもしれない...しかし、では、どうやって？そのため、リーグで活躍するシステムの選定は、直感的な「弱点」として残されているのです。 トレンドとフラットの両方のTSをお持ちですが、トレンドやフラットの終わりの見極め方を覚えて切り替えるだけです）。 Georgiy Merts 2021.04.09 11:18 #3259 VVT:あなたは、トレンドフォローとフラットトレンドの両方のTPを武器として持っていますが、今度は、トレンドの終わりやフラットを見極めて切り替える方法を学ぶ必要があります）。 あなた」という言葉を使いましょう、私たちはここでは同僚みたいなものです。 すべてが少し複雑になっています。もしそうであれば、システムは常に「逆位相」で動作することになる。シンボルでトレンド系が動くと、フラット系が負けてしまう。その逆も然り。現実には、そんなことはないのです。フラット系とトレンド系の両方が同時に作動しないケースも多い。 現在、ユーロドルのメイン口座にトレンド系とフラット系の両方を入れていますが、どちらも良い結果を出しています（ただし、天の星をつかむことはできませんが）。 VVT 2021.04.09 11:39 #3260 Georgiy Merts:私たちは同僚なのですから、ファーストネームで呼び合いましょう。もうちょっと複雑なんです。もしそうなら、システムは常に「逆位相」で動作することになります。シンボルでトレンド系が動くと、フラット系が負けてしまう。その逆も然り。現実には、そんなことはないのです。フラット系とトレンド系の両方が同時に作動しないケースも多い。現在、ユーロドルのメイン口座はトレンド系とフラット系の両方を使用していますが、どちらも良い結果が出ています（いきなりではありませんが）。 商品にもよりますが、例えばポンドではトレンド系が良いのですよね？結論) 1...319320321322323324325326327328329330331332333...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.mql5.com/ru/articles/143 ここでは、少なくとも統計的な結果に基づいて取引するTSを選択する具体性と順序があります。
MetaTrader 5ターミナルのストラテジーテスターは、取引システムが指定された時間間隔で最大の利益を提供する、最適なパラメータのセットを見つけることを可能にします。しかし、それをリアルタイムで行うにはどうしたらいいのか。EAで複数のストラテジーの仮想取引を利用するというアイデアは、Expert Advisor Contestという 記事で紹介され、MQL4での実装が示されています。
今回は、MQL5において、オブジェクト指向のアプローチ、データクラス、Standard Libraryのトレード クラスを使用することで、適応型ストラテジーの作成と学習が大幅に簡略化されることを紹介します。
そして、それは私にも言えることです。ただし、ストラテジーテスターで700TSをリアルタイムでテストし続けるには、（1M OHLCモードであっても）私にはないほどの計算能力が必要です。そのため、私は毎日3台から10台のシステムで、無効な動作を示すシステムの再最適化を必ず行っています（その場合でも、私のコンピュータは一日中忙しいことが多いのですが）。その他のシステム - リーグデモ口座で取引し、"全ティック "モードで動作させます。そして、その中から最も有望なものを選んでいるのです。ここ最近は、運も良かったし、満足している。
どうだろう、どうだろう。
今のところ、かなり調子がいいんです。ワイルドラッキーは終わったが、まだバッドラックにはなっていない。メインアカウントの自己資本は440ドル（証拠金水準は1500％を下回ったことはなく、通常は2000％以上、今は4300％なのでオーバークロックは論外） です。
そして、自分が正しい道を歩んでいるという確信を深めています。常にシステムを変えながら、有望なものを当てていくことが、コンスタントに利益を上げる秘訣です。ま た、「助け舟」がない わけではありません。無理な取引が始まるのを直接目にすることもあり、その時はすぐに収支を合わせます。時には何もせずに。でも、後悔していないことの方が多いんです。
オーバークロックについて - 一般的に、:-) あなたの取引のアプローチについて!
おめでとう ございます!!!
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
リーグをシグナルに置いてみましたか？
どういうことですか？
リーグはあらゆるTSの集合体です。 基本的には同じ「シグナル」ですが、有料のシグナルと違い、私のは最もシンプルで「間抜け」な原理で動いています。リーグが「信号のコツをつかむ」方法（有料・無料）とは？
今は「気合いを入れて」やっています。メインアカウントでは質の高いシステムが稼働しており、今のところほとんど損失なく入れ替えることができています。今でも、メインアカウントのシステムが損失を出し始めたら、すぐに削除していますし、「これからどうしよう」という疑問もありません。
現在、私のメインアカウントには460ドルのエクイティがあります。
また、ストラテジーのピボットポイントをより正確に決定するために、機械学習を試してみてはいかがでしょうか。
どのようにイメージしていますか？
この「機械学習」は、従来の戦略最適化とどう違うのでしょうか。
リーグ戦の最大の特徴は、システムが極めてシンプルでありながら、非常にバラエティに富んでいることです。また、私見ですが、最適化の 方法は特別な役割を担っていないと思います。
システムの回転順を明確に整理しておくと、もっと便利なのですが、どうすればいいのかが不明です。ここで、機械学習が良い解決策になるのかもしれませんが......やはり、どうなんでしょう？
そのため、リーグで活躍するシステムの選定は、直感的な「弱点」として残されているのです。
トレンドとフラットの両方のTSをお持ちですが、トレンドやフラットの終わりの見極め方を覚えて切り替えるだけです）。
あなた」という言葉を使いましょう、私たちはここでは同僚みたいなものです。
すべてが少し複雑になっています。もしそうであれば、システムは常に「逆位相」で動作することになる。シンボルでトレンド系が動くと、フラット系が負けてしまう。その逆も然り。現実には、そんなことはないのです。フラット系とトレンド系の両方が同時に作動しないケースも多い。
現在、ユーロドルのメイン口座にトレンド系とフラット系の両方を入れていますが、どちらも良い結果を出しています（ただし、天の星をつかむことはできませんが）。
商品にもよりますが、例えばポンドではトレンド系が良いのですよね？結論)