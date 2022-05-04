リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 360

Алексей Тарабанов #:

1歳以上なのに、恥ずかしくないの？

私の娘は40代です。週に2回は馬に乗り、自分の馬を持つのが夢だという。

レンタルのBMWを運転する。

週3回、プールを使ったフィットネスクラス。

6つの言語と少しのプログラミングを持つ孫娘を育てます。

証券、不動産など、自分でビジネスをやっている。


ヒキガエルはすでに首を絞めている、いや、加えるべきだろうか？

P.S. 感動は、あなたの写真によって引き起こされたもので、私の再投稿には入りませんでした。

タラちゃん膿んでないで、もっと飲めよ)))娘さんとお孫さんに健康）、そしてあなたにも。ハッピーイースター

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

リーグ最古のTC。

リーグ最古のTCチャート。

 
それも全て彼女の稼ぎで？

私は自分が正しいと確信しているだけです。

人が嘘をついているときは、何でもありだ。まあ、あるいは、彼女は本当のことを言っていないのか。明らかに彼女は他の場所で不当な金を横領することができるし、取引はただ......。楽しい...

 
Georgiy Merts トレードが ある。

リーグ最古のTSを50回以上トレードした場合のチャート。


私に貿易するためにそれらの選択後に本物または信号との並列を与える、そうでなければ、このすべての混乱は、スパムと純粋なクラップラップである、;-）自分自身大騒ぎと公共でそれを楽しま発見した。そんなのでたらめだ。明らかに手のひらを返しすぎ、この写真は結果ではない、本物からの成長曲線が必要だ。
 
Roman Shiredchenko #:

私に取引のためにそれらを選択した後、実際のまたは信号との並列を与える、そうでなければ、このすべての混乱は、スパムと純粋なfaux pasのように聞こえる;-) あなた自身中空ギズモを見つけ、公共の場でそれで周りに再生します。そんなのでたらめだ。明らかに過剰再生、この写真は結果ではない、本物からの成長曲線が必要だ。

はい、ローマンです。これはスパムででたらめです。

私はそれでいいと思っています。リアルからのカーブ - 自分で作る。私は何も隠していません。コドバツには、TCデータを扱う専門家がいます。

