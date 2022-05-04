リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 325

Georgiy Merts:

なぜ私が？電波を開通させたら高いって言ってるんだでも、それは遠い先の話...。300ドル、250ドルと10倍は行けると思います

ゾーラ 誰もがその幸せな瞬間を見ることができるわけではないのですね。
 
Vladimir Baskakov:
ゾーラ この幸せな瞬間を、誰もが見られるとは限りませんね。

幸せな瞬間なんてないだろう！？言っとくけど、多分これから全部下げるからね。私のシステム選びは直感的 !そして、直感というのは...。どこで手に入れるか...

 

どんなシステムでも、その収益性は利用する人の数に反比例します。そして、サードパーティーのプレーヤーは、その主催者に流動性を提供する役割を果たすというのが基本的な考え方である。

したがって、サードパーティーのプレイヤーが収益を上げるには、主催者の足跡をたどる、非常に小規模で軽快なものであるしかありません

 
Max B:

そうなんです。

ここで、そのための自分の道を探そうとしているのです。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

最高の取引品質。

ベスト・バイ・クオリティ・チャート

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。



 
Aleksei Stepanenko:

ある波の大きさに合わせて設定したシステムが、時間が経つと失敗し、またうまくいくことがあることがわかった。この期待値と波の大きさの比率が今後どのように変化していくかはわからない。

しかし、比率は常に移動しており、移動できる場所はたくさんあるため、目的の地点に現れる確率は他のすべての地点よりも小さくなります。そして、そのシステムは徐々に疲弊していく。

大きな期間を細かく分けると、さらに混沌とした絵になります。そういうことなんです。

特に設定する必要もありません。標準的な価格チャートに基づくシステムは、すでにボラティリティによって変調をきたしており、説明したような問題が発生することが保証されています。

 
Georgiy Merts:

そして、「マーケットを理解する」ことを諦めました。私は、さまざまなシステムを使いこなし、意図的に最もシンプルなものを選び、システムを機能させる方法ではなく、すでに機能するものの中からいかに選択するかに力を注いできました。

カーゴカルトこのように、原住民はニチニチの飛行機を召喚するために、より効果的に召喚するために何を使ってレイアウトを組むかを試行錯誤しています。この方法の結果は、影響を受けたり何らかの形で分析されるはずのプロセスとは全く関係がないため、無作為で無価値なものです。

 
vladavd:

カーゴカルト。このように、原住民はニヒトの飛行機を召喚するために、竹やヤシの木で模型を作り、より効果的な召喚を試みているのである。このようなアプローチの結果は、影響を与えたり、何らかの形で分析することを意図したプロセスとは全く関係がないため、ランダムで取るに足らないものです。

私はそうは思いません。

とはいえ、カルゴ教だってアボリジニの立場からすれば、かなり合理的なんですけどね。しかし、リーグは、どこかで見たようなものをそのまま繰り返すのではなく、常にテストされたシステム、デモに成功した履歴のあるシステムをセットで持っているということです。これ全部持ってます。

もうひとつは、その中から有望なシステムを選ぶことです。ここでは残念ながら、直感で行動することを繰り返すしかない。そして、直感は失敗することが非常に多いのです。

だから、私のメインアカウントは減り始めている。

今は420ドルのエクイティです。

 
Georgiy Merts:

しかし、そんなものに真剣にお金を賭けるのは、やはり怖いと思うのです。深刻でない可能性のあるもののランナップは、ほとんど付随的なものです。直感的なTSバリアントと非直感的なTSバリアントの選択という問題については、今一度記事を読んでみてください。

https://www.mql5.com/ru/articles/143 ここでは、少なくともいくつかの仕様と統計の結果で取引するTSの選択の順序。

MetaTrader 5ターミナルのストラテジーテスターは、取引システムが与えられた時間間隔で最大の利益を提供する、パラメータの最適なセットを見つけることができます。しかし、それをリアルタイムで行うにはどうしたらいいのか。EAで複数のストラテジーの仮想取引を利用するというアイデアは、Expert Advisor Contestの 記事で取り上げられ、MQL4での実装が示されています。

今回は、MQL5において、オブジェクト指向のアプローチデータを扱うためのクラス、標準ライブラリの取引 クラスを使用することで、適応型戦略の作成と学習が大幅に簡素化されることを紹介する。


Roman Shiredchenko:

それでも、こういうものに本気でお金を賭けるのは怖いと思い続けています。深刻でない可能性のあるものの加速は、ほとんど付随的なものです。TSの変種を直感的に選ぶか選ばないかという問題については、もう一度記事を読んでみてください。

https://www.mql5.com/ru/articles/143 統計の結果で取引するTSの選択には、少なくともある程度の特異性と順序がある。

どうだろう、どうだろう...。

今のところ、かなり調子がいいんです。私のワイルドな運は終わりを告げたが、まだ不運には転じていない。メイン口座の自己資本は440ドル（証拠金水準は1500％を下回ったことはなく、通常は2000％以上、現時点では4300％なので論外）。

そして、自分が正しい道を歩んでいるという確信を深めています。一定の利益を得るという誓約は、有望なものを当てようと、システムを常に変化させることである。また、「助け舟」がないわけではありません。無理な取引が始まるのを直接目にすることもあり、その時はすぐに収支を合わせます。時には何もせずに。しかし、後悔しないことの方が多い。

