リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 330

新しいコメント
 
SanAlex:

そして、いつものExpertです。なぜ3.5メガバイトもあるのですか？


繰り返しになりますが、700システムも入っているからです。一覧は添付のとおりです。ベストのリストはこのスレッドにあります。

削除済み  
Georgiy Merts:

繰り返しになりますが、700システムも入っているからです。一覧は添付のとおりです。ベストのリストはこのスレッドにあります。

コードを700回再現しましたか？

\\\\

別のIndicatorに誘導できるのは、コードの中の一行だけだと理解しています。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

別のシステムで別の結果を表示させるには？

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

マイニングに 問題がある可能性が高いです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

RM 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 Совершена сделка [#214  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RJ 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#214  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [#210  buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741]
PS 0 20:06:19.401 Сделки 2021.04.07 23:58:59 сделка #215  продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера #215)
 PH 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 совершена сделка [#215  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
QG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#215  sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
RE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
HK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
FD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
PN 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
NE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
OH 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Правильный коэффициент: 0.9976
IM 0 20:06:19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD
RD 0 20:06:19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519
QN 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика.
FO 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0:00:00.058. Тест прошел в 0:00:17.755.
JR 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0:00:17.813 (включая 0:00:00.058 для синхронизации исторических данных)
НЕТ 0 20:06:19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных
FL 0 20:06:19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
RH 0 20:06:19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н1 поток завершен
PQ 0 20:06:19.785 127.0.0.1 подготовка к выключению

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

なぜ、マジックを入れるのか

Trade Magic: 240140

と表示され、マジック0が表示されたままです。

DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
 
SanAlex:

700回もコードをコピーしたのですか？

\\\\

私が理解しているように、コードでは別のIndicatorに誘導することができます - それはコード内の単なる行です。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

別のシステムで別の結果を表示させるには？

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

マイニングに 問題がある可能性が高いです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1.各システムには、そのパラメータのリストがあります。

2.入力パラメータに、システムのマジックを指定する必要があります。

3.とても面白い。繰り返すが、すべてのシステムはシンプルである。これらのTCについては、kodobaseに専門家がいます。ソースコードを提供することは可能ですが、1000ファイル以上ある私のライブラリ全体を引っ張ってくることになります。

4.ヤケクソになるのはやめましょう。

削除済み  
Georgiy Merts:

1.各システムには、そのパラメータのリストがあります。

2.入力パラメータにシステムマジックを指定する必要があります。

3.とても面白い。繰り返すが、すべてのシステムはシンプルである。これらのTCについては、kodobaseに専門家がいます。ソースコードを提供することは可能ですが、1000ファイル以上ある私のライブラリ全体を引っ張ってくることになります。

4.ヤケクソになる」のはやめましょう。

レッスンありがとうございました。これで少なくとも、このサイズの専門家がいることを知ることができる。60kbしかないMoving Averageと 違うことに気がつかなかったが。

EALeague_Free__3

 
SanAlex:

レッスンありがとうございましたこれで少なくとも、こんなサイズのエキスパートがいるんだと知ることができました。60kbのMoving Averageとの 違いには気づいていませんが。

キャップありがとうございます。

ゼロで終わるすべての魔法使いは、そのアルゴリズムに従って行動するのでMoving Averageと変わりませんし、私は、すべてのシステムは単純であると強調 しました。これも含めて。

削除済み  
Georgiy Merts:

キャップありがとうございます。

ゼロで終わるすべての魔法は、彼らがそのアルゴリズムに従って動作するように、 移動平均と 変わりません, 私は強調した , すべてのシステムは、最も単純 である。私は、「すべてのシステムは最もシンプルである」と強調しました。

はい！戦略の変更 - 240140から始まり240142に変更すると、結果は異なり、インジケータなし

EALeague_Free__4

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141は異なります

EALeague_Free__5

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

少なくとも、あなたの話題を少しは温めてくれましたね。もし何か気を悪くされたのであれば、申し訳ありません。

 
SanAlex:

240140から240142に変更した場合、結果は異なり、インジケータを使用しない場合です。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

240141は異なります

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

だから、少なくとも、あなたの話題を少しは温めてくれたのですもし何か気を悪くされたのなら、ごめんなさい！ そして、頑張ってください!!!

2で終わるMagiksは、ジグザグの峰の上のポーズによるエントリーです。1の終わり - 価格チャネルの境界線に触れることでエントリ。

アーカイブには、魔法やシステム名の完全なリストがあります。

削除済み  
Georgiy Merts:

2で終わるマジックの場合、ジグザグの山で一時停止して入場します。1で - 価格帯の境界線に触れることでエントリー。

アーカイブには、魔法やシステム名の完全なリストがあります。

ありがとうございました。- もしかしたら、誰かがあなたのExpert Advisorを使ってくれるかもしれません。

- 自分でExpertを作ったので、取引戦略を探しているところです。私はもっとシンプルなものを持っていて、いくつかのインジケータを使ったり、オブジェクトを操作 することができます。どんな戦略でも選択できるようにするために導入しました。私にとっては、良いExpert Advisorです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ご興味のある方はこちらhttps://www.mql5.com/ru/code/34046

Algorithm manually automate
Algorithm manually automate
  • www.mql5.com
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
 
SanAlex:

ありがとうございました。- もしかしたら、誰かがあなたのExpertを使うかもしれません。 いつもありがとうございます。

- 自分でExpertを作りました、まだ取引戦略を探しています。しかし、よりシンプルで、インジケータをフィットさせたり、オブジェクトを操作 することができます。どんな戦略でも選択できるようにするために導入しました。私にとっては、とても良いExpert Advisorです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ご興味のある方はこちらhttps://www.mql5.com/ru/code/34046

あなたの俗物的な "ホラ吹き "にはうんざりしています...。

パラメータがたくさんあるEAは、非常に不安定です。最も単純なものと同じ確率で失敗します。そして、それをテストするためには多くの労力が必要です。複雑なTSはずいぶん前に諦めました。システムはシンプルであればあるほど安定します。

そして、「誰かが使ってくれるかもしれない」ということについて、また......。売る」気はさらさらない。ドローダウンから抜け出したらシグナルを開く。もし、僕がダメだったら、あるいは誰も信号を受信してくれなかったら......まあ、いいや......。

 
Georgiy Merts:

リーグはあらゆるTSの集合体です。 基本的には同じ「シグナル」ですが、有料のシグナルと違い、私のは最もシンプルで「間抜け」な原理で動いています。リーグはどのように「信号に圧力をかける」ことができるのか（有料、無料を問わず）。

まあ明らかに信号を評価するためのTSの代わりにね。あなた自身が書いたように、それは本質的に同じですが、違いは、信号のTSはブラックボックスですが、実際の口座で 取引履歴と利益を持つボックスであることです

1...323324325326327328329330331332333334335336337...360
新しいコメント