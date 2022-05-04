リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 328

Georgiy Merts:

それをどう想像するのか？

あるボットや別のボットがなぜ儲かったのか、損をしたのか、私にはまったくわかりません。せいぜい、しばらくは今と同じような仕組みが続くと、ある程度の確率で想定できる程度です。これは、私が直感的に抱く前提です。そして、その稼ぎや負けの理由をどうやって知ることができるのか...それは誰にもわからない。

Brr、特定のポーズがなぜ開いたり閉じたりしたのか、わからないということですか？

 
SanAlex:

ですから、シグナルをオープンして、自分の判断でExpertsを調整することをお勧めします。その後、あなたの仕事からの明快さがあるだろうが、すべてが漠然としており、それはあなたに助言するために私たちのために困難であるように - あなたは聖杯を 達成することができるもの。

アルプスのそこに-PAMMがある!!!!
Roman Shiredchenko:
アルプスにPAMMがいる!!!!

あなたはセカンドですか？すべてのコミュニケーションはここで行われ、私たちはここでリーグをしたいのです!!!!



あなたの友人が信号を開きたくない場合 - あなたがそれを開くと、我々はあなたが持っているどのような種類の脳を参照してください。



あなたの友人に資金を預ける人がいると言うことですか？- もしそうなら！彼の投資家がうらやましくない。





VVT:

あるポーズがなぜ開かれたり閉じられたりしたのか、わからないということですか？

最もシンプルで、最もよく知られた原理のシステムです。

しかし、このようなオープニングで利益を出し、6ヶ月前に全く同じオープニングで利益を出さなかったExpert Advisorの理由は分かりません。

 




あなたは教養があるように見えますが、私の見るところでは、他の人はみんな馬鹿だと思っているようですね。必ず目的がある--投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）であなたの参考文献をインターネットで探し回ることはしないが、あると思うのだ。シグナルの開設に費用はかかりません。そして、このテーマの3年間-結果を私たちに見せてくれることです。

 
VVT:

つまり、それぞれの軸の長所・短所を丁寧に分析し、短所を長所に置き換えて、例えば700のほとんど役に立たない軸を5つの生産性の高い軸にまとめる...ということが言いたいのです。そうでなければ、この700のほとんど役に立たないものを、本当に何も稼ぐことなく定年まで使い続けることになる。）

上記の通り、どのTCにも「強み・弱み」はNOです。

私は、どんなTSにも利益と損失の時期があり、同じ時期の平均で、利益の合計が損失の合計を下回ることを提案します。そして、常に利益を出すには、常にシステムを切り替えていくしかないのです。

700の "無駄な "システムは、そのためにあるのです。いつでも "切り替えられるもの "を持っているために。そして、何度も満足したことがあります。突然「戦闘」システムが機能しなくなり、もしリーグ戦がなかったら......それをいじろうとすると、何に置き換えたらいいのかわからなくなるんですね。でも、リーグ戦ではその疑問すらなく、常に何人かの候補者が代役を務めています。

だから「700の無駄なシステムを持って引退する」→「ANYWHEREでやるしかない!なぜなら、このプールこそが、私に常に選択肢を与えてくれるからです。あるシステムで止まってしまうと、それをどう改良しても、どうしても故障してしまうし、その代わりがない。

