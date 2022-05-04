リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 328 1...321322323324325326327328329330331332333334335...360 新しいコメント VVT 2021.04.09 15:33 #3271 Georgiy Merts:それをどう想像するのか？あるボットや別のボットがなぜ儲かったのか、損をしたのか、私にはまったくわかりません。せいぜい、しばらくは今と同じような仕組みが続くと、ある程度の確率で想定できる程度です。これは、私が直感的に抱く前提です。そして、その稼ぎや負けの理由をどうやって知ることができるのか...それは誰にもわからない。 Brr、特定のポーズがなぜ開いたり閉じたりしたのか、わからないということですか？ Roman Shiredchenko 2021.04.09 15:49 #3272 SanAlex:ですから、シグナルをオープンして、自分の判断でExpertsを調整することをお勧めします。その後、あなたの仕事からの明快さがあるだろうが、すべてが漠然としており、それはあなたに助言するために私たちのために困難であるように - あなたは聖杯を 達成することができるもの。 アルプスのそこに-PAMMがある!!!! 削除済み 2021.04.09 15:55 #3273 Roman Shiredchenko: アルプスにPAMMがいる!!!! あなたはセカンドですか？すべてのコミュニケーションはここで行われ、私たちはここでリーグをしたいのです!!!! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ あなたの友人が信号を開きたくない場合 - あなたがそれを開くと、我々はあなたが持っているどのような種類の脳を参照してください。 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ あなたの友人に資金を預ける人がいると言うことですか？- もしそうなら！彼の投資家がうらやましくない。 Roman Shiredchenko 2021.04.09 16:36 #3274 SanAlex:1.あなたはセカンドですか？2.すべてのコミュニケーションはここで行われ、私たちはここでリーグをしたいのです!!!!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\もしあなたの友人が信号を開けたくないのなら - あなたが開けてください - 私たちは少なくとも、あなたがどんな種類の脳を持っているか見るべきです。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\あなたの友人に資金を預ける人がいると言うことですか？- もしそうなら！彼の投資家がうらやましくない。 1.いいえ。 2.そんなの知らないよ。なんだ、その態度は？誰を羨むか、誰を羨ましく思わないかはあなた次第!!!! Georgiy Merts 2021.04.09 16:44 #3275 SanAlex:ですから、シグナルをオープンして、自分の判断でExpertsを調整することをお勧めします。そうすれば、仕事から明確なものを得ることができます。その間、すべてが曖昧で、私たちはあなたが聖杯を 達成することができるものについてのアドバイスをすることができません。 傲慢に「叫ぶ」なら、答えない。同僚なんだから、ファーストネームでいこうよ。 私はマスターアカウントを持っていて、そこから仕事をしています。今現在、450ドルのエクイティがある。その2倍になったら（なったら）、シグナルをオープンする。株式チャート、ロード、その他もろもろ（口座は2016年初頭から）。 私の作品-私にしか必要ないもの誰に押し付けるわけでもなく、欲しい人には分け与えることができるのです。選ばれたマジシャンの無料シグナルを開くという約束のために。 Georgiy Merts 2021.04.09 16:45 #3276 VVT:あるポーズがなぜ開かれたり閉じられたりしたのか、わからないということですか？ 最もシンプルで、最もよく知られた原理のシステムです。 しかし、このようなオープニングで利益を出し、6ヶ月前に全く同じオープニングで利益を出さなかったExpert Advisorの理由は分かりません。 Georgiy Merts 2021.04.09 16:48 #3277 SanAlex:あなたはセカンドですか？すべてのコミュニケーションはここで行われ、私たちはここでリーグをしたいのです!!!!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\あなたの友人が信号を開きたくない場合 - あなたがそれを開くと、我々はあなたが持っているどのような種類の脳を参照してください。\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\あなたの友人に資金を預ける人がいると言うことですか？- もしそうなら、彼の投資家がうらやましくない。 投資家はほとんどいないんですよ。かつて注いだものに比べて、相対的にまだプラスで出ていないんです。その間、4人がリスクを負ったことになる。すべて1ヶ月程度の期間で投資しています。3人は1〜2％程度の利益を得た。4人目は5％だった。 VVT 2021.04.09 16:56 #3278 Georgiy Merts:よく知られた原理で、最もシンプルなシステムですね。しかし、このようなオープニングでExpert Advisorが利益を出し、半年前に全く同じオープニングで利益を出さなかったのはなぜなのか、私にはわかりません。 つまり、よく分析して、それぞれの軸の弱点を見つけ、弱点を強みに置き換えて、例えば700のほとんど役に立たない軸を5つの生産性の高い軸にまとめる...ということを説明したいのです。自分のミスに取り組み、改善し、向上させる。さもなければ、この700のほとんど役に立たないものを、何も稼がずに老後まで運転することになる) 削除済み 2021.04.09 17:02 #3279 Georgiy Merts:投資家はほとんどいなかったので......一度注ぎ込んだものに対して、まだプラスで出ていないんです。その間、4人がリスクを負ったことになる。すべて1ヶ月程度の期間で投資しています。そのうち3人は1〜2％程度の利益を上げている。4番目は5％だった。 あなたは教養があるように見えますが、私の見るところでは、他の人はみんな馬鹿だと思っているようですね。必ず目的がある--投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）であなたの参考文献をインターネットで探し回ることはしないが、あると思うのだ。シグナルの開設に費用はかかりません。そして、このテーマの3年間-結果を私たちに見せてくれることです。 Georgiy Merts 2021.04.09 17:15 #3280 VVT:つまり、それぞれの軸の長所・短所を丁寧に分析し、短所を長所に置き換えて、例えば700のほとんど役に立たない軸を5つの生産性の高い軸にまとめる...ということが言いたいのです。そうでなければ、この700のほとんど役に立たないものを、本当に何も稼ぐことなく定年まで使い続けることになる。） 上記の通り、どのTCにも「強み・弱み」はNOです。 私は、どんなTSにも利益と損失の時期があり、同じ時期の平均で、利益の合計が損失の合計を下回ることを提案します。そして、常に利益を出すには、常にシステムを切り替えていくしかないのです。 700の "無駄な "システムは、そのためにあるのです。いつでも "切り替えられるもの "を持っているために。そして、何度も満足したことがあります。突然「戦闘」システムが機能しなくなり、もしリーグ戦がなかったら......それをいじろうとすると、何に置き換えたらいいのかわからなくなるんですね。でも、リーグ戦ではその疑問すらなく、常に何人かの候補者が代役を務めています。 だから「700の無駄なシステムを持って引退する」→「ANYWHEREでやるしかない!なぜなら、このプールこそが、私に常に選択肢を与えてくれるからです。あるシステムで止まってしまうと、それをどう改良しても、どうしても故障してしまうし、その代わりがない。 1...321322323324325326327328329330331332333334335...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それをどう想像するのか？
あるボットや別のボットがなぜ儲かったのか、損をしたのか、私にはまったくわかりません。せいぜい、しばらくは今と同じような仕組みが続くと、ある程度の確率で想定できる程度です。これは、私が直感的に抱く前提です。そして、その稼ぎや負けの理由をどうやって知ることができるのか...それは誰にもわからない。
Brr、特定のポーズがなぜ開いたり閉じたりしたのか、わからないということですか？
ですから、シグナルをオープンして、自分の判断でExpertsを調整することをお勧めします。その後、あなたの仕事からの明快さがあるだろうが、すべてが漠然としており、それはあなたに助言するために私たちのために困難であるように - あなたは聖杯を 達成することができるもの。
アルプスにPAMMがいる!!!!
あなたはセカンドですか？すべてのコミュニケーションはここで行われ、私たちはここでリーグをしたいのです!!!!
あなたの友人が信号を開きたくない場合 - あなたがそれを開くと、我々はあなたが持っているどのような種類の脳を参照してください。
あなたの友人に資金を預ける人がいると言うことですか？- もしそうなら！彼の投資家がうらやましくない。
1.いいえ。
2.そんなの知らないよ。なんだ、その態度は？誰を羨むか、誰を羨ましく思わないかはあなた次第!!!!
ですから、シグナルをオープンして、自分の判断でExpertsを調整することをお勧めします。そうすれば、仕事から明確なものを得ることができます。その間、すべてが曖昧で、私たちはあなたが聖杯を 達成することができるものについてのアドバイスをすることができません。
傲慢に「叫ぶ」なら、答えない。同僚なんだから、ファーストネームでいこうよ。
私はマスターアカウントを持っていて、そこから仕事をしています。今現在、450ドルのエクイティがある。その2倍になったら（なったら）、シグナルをオープンする。株式チャート、ロード、その他もろもろ（口座は2016年初頭から）。
私の作品-私にしか必要ないもの誰に押し付けるわけでもなく、欲しい人には分け与えることができるのです。選ばれたマジシャンの無料シグナルを開くという約束のために。
あるポーズがなぜ開かれたり閉じられたりしたのか、わからないということですか？
最もシンプルで、最もよく知られた原理のシステムです。
しかし、このようなオープニングで利益を出し、6ヶ月前に全く同じオープニングで利益を出さなかったExpert Advisorの理由は分かりません。
投資家はほとんどいないんですよ。かつて注いだものに比べて、相対的にまだプラスで出ていないんです。その間、4人がリスクを負ったことになる。すべて1ヶ月程度の期間で投資しています。3人は1〜2％程度の利益を得た。4人目は5％だった。
つまり、よく分析して、それぞれの軸の弱点を見つけ、弱点を強みに置き換えて、例えば700のほとんど役に立たない軸を5つの生産性の高い軸にまとめる...ということを説明したいのです。自分のミスに取り組み、改善し、向上させる。さもなければ、この700のほとんど役に立たないものを、何も稼がずに老後まで運転することになる)
あなたは教養があるように見えますが、私の見るところでは、他の人はみんな馬鹿だと思っているようですね。必ず目的がある--投資家を誘致する目的、このテーマ（リーグ戦）であなたの参考文献をインターネットで探し回ることはしないが、あると思うのだ。シグナルの開設に費用はかかりません。そして、このテーマの3年間-結果を私たちに見せてくれることです。
上記の通り、どのTCにも「強み・弱み」はNOです。
私は、どんなTSにも利益と損失の時期があり、同じ時期の平均で、利益の合計が損失の合計を下回ることを提案します。そして、常に利益を出すには、常にシステムを切り替えていくしかないのです。
700の "無駄な "システムは、そのためにあるのです。いつでも "切り替えられるもの "を持っているために。そして、何度も満足したことがあります。突然「戦闘」システムが機能しなくなり、もしリーグ戦がなかったら......それをいじろうとすると、何に置き換えたらいいのかわからなくなるんですね。でも、リーグ戦ではその疑問すらなく、常に何人かの候補者が代役を務めています。
だから「700の無駄なシステムを持って引退する」→「ANYWHEREでやるしかない!なぜなら、このプールこそが、私に常に選択肢を与えてくれるからです。あるシステムで止まってしまうと、それをどう改良しても、どうしても故障してしまうし、その代わりがない。