リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 321

新しいコメント
削除済み  
Georgiy Merts:

そう、これが一番の問題で、残念ながら、ほとんど直感で解決してしまっているんです。

ヒストリカル期間での品質指標、デモ期間でのその指標、許容SL数を見ています。システムの本質でそして、有望だと思ったものは、実際に使ってみる。

バイナリーオプションを扱ったことがなく、どんなものなのか全くわからない。

問題を解決せず、常に推測していることになる。結論 - アイデアは出鱈目である
 
Vladimir Baskakov:
解決できない問題だから、いつまでも推理しているんだろう。結論から言うと、その発想はゴミです。

ええ、聖杯では ありません。聖杯じゃないふわふわ」を全部持ってきたのか...。

削除済み  
Georgiy Merts:

ええ、聖杯ではありません。聖杯じゃないふわふわ」を全部持ってきたのか...。

論理的に考えて、行き止まりだ、処分しろ、男になれ。
 
Vladimir Baskakov:
論理的に考えて、行き止まりだ、処分しろ、男になれ。

どんな "計画 "なんだ？

何度も言いますが、リーグは永続的にテストされ、すぐに使えるシステムの集合体に過ぎません。それを見て、自分が一番好きなシステムを取っています。それなのに、そんな素晴らしい道具がないままにしておけというのですか？既成のシステムでなく、リアルに何を賭ければいいんだ？

お前、頭おかしいだろ。何らかの監視が必要...。それなら、何か保証が必要なのでは...？...となると、あなたではなく、私がやっているのに、その考えが気に入らないのですね...。

リーグ戦のシステムはすべて3セントのようにシンプルで、KodoBaseにはまさにこの原則に従って働く無料のエキスパートがいます。そして、リーグ戦のTCと唯一違うのは、私の統合指標であるQualityを使って、リアルタイムに仕事を評価できることです。それだけです。

リーグ戦は、誰かに売るための機会としてアプローチしているだけなんですね。誰にも売るつもりはない。もし興味がある人がいたら、タダであげるよ。いつでも使えるように、システムとしてセットで必要なんです。そんな感じで持っています。

削除済み  
Georgiy Merts:

どんな "計画 "なんだ？

何度も言いますが、リーグは永続的にテストされ、すぐに使えるシステムの集合体に過ぎません。それを見て、自分が一番好きなシステムを取っています。それなのに、そんな素晴らしい道具がないままにしておけというのですか？既成のシステムでなく、リアルに何を賭ければいいんだ？

お前、頭おかしいだろ。何らかの監視が必要...。それなら、何か保証が必要なのでは...？...となると、あなたではなく、私がやっているのに、その考えが気に入らないのですね...。

リーグ戦のシステムはすべて3セントのようにシンプルで、KodoBaseにはまさにこの原則に従って働く無料のエキスパートがいます。そして、リーグ戦のTCと唯一違うのは、私の統合指標であるQualityを使って、リアルタイムに仕事を評価できることです。それだけです。

リーグ戦は、誰かに売るための機会としてアプローチしているだけなんですね。誰にも売るつもりはない。もし興味がある人がいたら、タダであげるよ。いつでも使えるように、システムとしてセットで必要なんです。そんな感じで持っています。

あなたのリーグは全く必要ありません、それはフォーラムの痛みのようなものです、その愚かさで迷惑
 
Vladimir Baskakov:
あなたのリーグは全く必要ありません、それはフォーラムの痛みのようなものです、その愚かさで迷惑

必要ない場合は、件名を入力しないでください。

必要なんです。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 
砂場のようなものです。数字のための数字、チャートのためのチャート。
まあ、もし男がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、できないとは言えないだろうが......。
 
moskitman:
まるで砂場のようです。数字のための数字、チャートのためのチャート。まあ、もしその人がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、誰がそれを止められるだろうか...。

必要なものは何ですか？

私は何度も強調している - 私は過去のデータでテストされ、いくつかの成功したデモ期間を持っているTSのセットが必要です。持っています。どうしたんですか？何が「数字のための数字」なのか？数のため」ではなく、「一貫したシステムを選択するため」なのです。

このようなレポートから、最も有望なTCを選んで使っているのです。

どうしたんですか？

1...314315316317318319320321322323324325326327328...360
新しいコメント