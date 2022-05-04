リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 321 1...314315316317318319320321322323324325326327328...360 新しいコメント 削除済み 2021.02.18 14:52 #3201 Georgiy Merts:そう、これが一番の問題で、残念ながら、ほとんど直感で解決してしまっているんです。ヒストリカル期間での品質指標、デモ期間でのその指標、許容SL数を見ています。システムの本質でそして、有望だと思ったものは、実際に使ってみる。バイナリーオプションを扱ったことがなく、どんなものなのか全くわからない。 問題を解決せず、常に推測していることになる。結論 - アイデアは出鱈目である Georgiy Merts 2021.02.18 16:25 #3202 Vladimir Baskakov: 解決できない問題だから、いつまでも推理しているんだろう。結論から言うと、その発想はゴミです。 ええ、聖杯では ありません。聖杯じゃないふわふわ」を全部持ってきたのか...。 削除済み 2021.02.18 16:44 #3203 Georgiy Merts:ええ、聖杯ではありません。聖杯じゃないふわふわ」を全部持ってきたのか...。 論理的に考えて、行き止まりだ、処分しろ、男になれ。 Georgiy Merts 2021.02.18 17:47 #3204 Vladimir Baskakov: 論理的に考えて、行き止まりだ、処分しろ、男になれ。 どんな "計画 "なんだ？ 何度も言いますが、リーグは永続的にテストされ、すぐに使えるシステムの集合体に過ぎません。それを見て、自分が一番好きなシステムを取っています。それなのに、そんな素晴らしい道具がないままにしておけというのですか？既成のシステムでなく、リアルに何を賭ければいいんだ？ お前、頭おかしいだろ。何らかの監視が必要...。それなら、何か保証が必要なのでは...？...となると、あなたではなく、私がやっているのに、その考えが気に入らないのですね...。 リーグ戦のシステムはすべて3セントのようにシンプルで、KodoBaseにはまさにこの原則に従って働く無料のエキスパートがいます。そして、リーグ戦のTCと唯一違うのは、私の統合指標であるQualityを使って、リアルタイムに仕事を評価できることです。それだけです。 リーグ戦は、誰かに売るための機会としてアプローチしているだけなんですね。誰にも売るつもりはない。もし興味がある人がいたら、タダであげるよ。いつでも使えるように、システムとしてセットで必要なんです。そんな感じで持っています。 削除済み 2021.02.18 17:50 #3205 Georgiy Merts:どんな "計画 "なんだ？何度も言いますが、リーグは永続的にテストされ、すぐに使えるシステムの集合体に過ぎません。それを見て、自分が一番好きなシステムを取っています。それなのに、そんな素晴らしい道具がないままにしておけというのですか？既成のシステムでなく、リアルに何を賭ければいいんだ？お前、頭おかしいだろ。何らかの監視が必要...。それなら、何か保証が必要なのでは...？...となると、あなたではなく、私がやっているのに、その考えが気に入らないのですね...。リーグ戦のシステムはすべて3セントのようにシンプルで、KodoBaseにはまさにこの原則に従って働く無料のエキスパートがいます。そして、リーグ戦のTCと唯一違うのは、私の統合指標であるQualityを使って、リアルタイムに仕事を評価できることです。それだけです。リーグ戦は、誰かに売るための機会としてアプローチしているだけなんですね。誰にも売るつもりはない。もし興味がある人がいたら、タダであげるよ。いつでも使えるように、システムとしてセットで必要なんです。そんな感じで持っています。 あなたのリーグは全く必要ありません、それはフォーラムの痛みのようなものです、その愚かさで迷惑 Georgiy Merts 2021.02.18 17:59 #3206 Vladimir Baskakov: あなたのリーグは全く必要ありません、それはフォーラムの痛みのようなものです、その愚かさで迷惑 必要ない場合は、件名を入力しないでください。 必要なんです。 Georgiy Merts 2021.02.22 06:45 #3207 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.03.01 05:38 #3208 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 moskitman 2021.03.01 08:03 #3209 砂場のようなものです。数字のための数字、チャートのためのチャート。 まあ、もし男がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、できないとは言えないだろうが......。 Georgiy Merts 2021.03.01 14:40 #3210 moskitman: まるで砂場のようです。数字のための数字、チャートのためのチャート。まあ、もしその人がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、誰がそれを止められるだろうか...。 必要なものは何ですか？ 私は何度も強調している - 私は過去のデータでテストされ、いくつかの成功したデモ期間を持っているTSのセットが必要です。持っています。どうしたんですか？何が「数字のための数字」なのか？数のため」ではなく、「一貫したシステムを選択するため」なのです。 このようなレポートから、最も有望なTCを選んで使っているのです。 どうしたんですか？ 1...314315316317318319320321322323324325326327328...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そう、これが一番の問題で、残念ながら、ほとんど直感で解決してしまっているんです。
ヒストリカル期間での品質指標、デモ期間でのその指標、許容SL数を見ています。システムの本質でそして、有望だと思ったものは、実際に使ってみる。
バイナリーオプションを扱ったことがなく、どんなものなのか全くわからない。
解決できない問題だから、いつまでも推理しているんだろう。結論から言うと、その発想はゴミです。
ええ、聖杯では ありません。聖杯じゃないふわふわ」を全部持ってきたのか...。
論理的に考えて、行き止まりだ、処分しろ、男になれ。
どんな "計画 "なんだ？
何度も言いますが、リーグは永続的にテストされ、すぐに使えるシステムの集合体に過ぎません。それを見て、自分が一番好きなシステムを取っています。それなのに、そんな素晴らしい道具がないままにしておけというのですか？既成のシステムでなく、リアルに何を賭ければいいんだ？
お前、頭おかしいだろ。何らかの監視が必要...。それなら、何か保証が必要なのでは...？...となると、あなたではなく、私がやっているのに、その考えが気に入らないのですね...。
リーグ戦のシステムはすべて3セントのようにシンプルで、KodoBaseにはまさにこの原則に従って働く無料のエキスパートがいます。そして、リーグ戦のTCと唯一違うのは、私の統合指標であるQualityを使って、リアルタイムに仕事を評価できることです。それだけです。
リーグ戦は、誰かに売るための機会としてアプローチしているだけなんですね。誰にも売るつもりはない。もし興味がある人がいたら、タダであげるよ。いつでも使えるように、システムとしてセットで必要なんです。そんな感じで持っています。
あなたのリーグは全く必要ありません、それはフォーラムの痛みのようなものです、その愚かさで迷惑
必要ない場合は、件名を入力しないでください。
必要なんです。
バランスによるベスト20。
まあ、もし男がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、できないとは言えないだろうが......。
まるで砂場のようです。数字のための数字、チャートのためのチャート。まあ、もしその人がここで自分の狂気をブログに書くのが好きなら、誰がそれを止められるだろうか...。
必要なものは何ですか？
私は何度も強調している - 私は過去のデータでテストされ、いくつかの成功したデモ期間を持っているTSのセットが必要です。持っています。どうしたんですか？何が「数字のための数字」なのか？数のため」ではなく、「一貫したシステムを選択するため」なのです。
このようなレポートから、最も有望なTCを選んで使っているのです。
どうしたんですか？