現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

貿易品質によるTSベスト20。

トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。

取引 回数が50回以上の最も古いTS。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。



 
パムはいくら稼いだの？
 

A_Kさんへの注意事項（どうせこのスレッド覗いてるんでしょ？）

ジョルジュが出版したカーブには、あなたが探している鍵があります。SBに怒ってるんだから、この曲線がそれとどう違うか見てみろよ。ごくわずかですが、そのわずかな中に鍵があるのです。

 
Vladimir Baskakov:
投資信託はいくら稼いだの？

いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。

Georgiy Merts:

いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。

それならなぜ、3年前の、儲からないものを出すのか。
自分と勝負しろよ、俺らには関係ないだろ。
 
Vladimir Baskakov:
では、なぜ利益の出ないものを3年も掲載するのでしょうか？
自分で遊べばいいじゃん、私たちのせいじゃないんだから。

それが私の仕事です。

なお、私のスレッドに来たのはあなたで、あなたのスレッドに来たのは私ではありません。

 
