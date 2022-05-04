リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 319 1...312313314315316317318319320321322323324325326...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.01.18 05:04 #3181 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質によるTSベスト20。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.01.25 05:50 #3182 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 トレードクオリティ別ベストTSのチャートです。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 削除済み 2021.01.26 11:12 #3183 パムはいくら稼いだの？ Maxim Kuznetsov 2021.01.26 12:17 #3184 A_Kさんへの注意事項（どうせこのスレッド覗いてるんでしょ？） ジョルジュが出版したカーブには、あなたが探している鍵があります。SBに怒ってるんだから、この曲線がそれとどう違うか見てみろよ。ごくわずかですが、そのわずかな中に鍵があるのです。 Georgiy Merts 2021.01.27 16:32 #3185 Vladimir Baskakov: 投資信託はいくら稼いだの？ いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。 削除済み 2021.01.27 20:19 #3186 Georgiy Merts:いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。 それならなぜ、3年前の、儲からないものを出すのか。自分と勝負しろよ、俺らには関係ないだろ。 Georgiy Merts 2021.01.28 17:01 #3187 Vladimir Baskakov: では、なぜ利益の出ないものを3年も掲載するのでしょうか？ 自分で遊べばいいじゃん、私たちのせいじゃないんだから。 それが私の仕事です。 なお、私のスレッドに来たのはあなたで、あなたのスレッドに来たのは私ではありません。 Georgiy Merts 2021.02.01 06:34 #3188 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 トレーディング品質で最高のTSを。 トレードクオリティーの上位5つのTSをグラフ化したもの。 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.02.08 06:04 #3189 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランス感覚に優れたトップ5のチャート。 取引品質によるTSベスト20。 トレードの質を高めるベスト5TSチャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古い5つのTSのチャート。 Georgiy Merts 2021.02.15 05:23 #3190 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易の質でベスト20。 トレードクオリティーのトップ20チャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 1...312313314315316317318319320321322323324325326...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
A_Kさんへの注意事項（どうせこのスレッド覗いてるんでしょ？）
ジョルジュが出版したカーブには、あなたが探している鍵があります。SBに怒ってるんだから、この曲線がそれとどう違うか見てみろよ。ごくわずかですが、そのわずかな中に鍵があるのです。
投資信託はいくら稼いだの？
いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。
いくらなんでも......何も稼げていませんよ。すべての取引で儲かるのはDCだけ...。そして、一生懸命にしがみついている。今、別のアイデアを試しているのですが、見込みがありそうで...。そして...をご覧ください。
では、なぜ利益の出ないものを3年も掲載するのでしょうか？
それが私の仕事です。
なお、私のスレッドに来たのはあなたで、あなたのスレッドに来たのは私ではありません。
