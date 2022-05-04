リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 322 1...315316317318319320321322323324325326327328329...360 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2021.03.02 09:55 #3211 Georgiy Merts:必要なものは何ですか？私は何度も強調している - 私は過去のデータでテストされ、いくつかの成功したデモ期間を持っているTSのセットが必要です。持っています。どうしたんですか？何が「数字のための数字」なのか？数のため」ではなく、「一貫したシステムを選択するため」なのです。そのため、このようなレポートを掲載し、その中から最も有望なTCを選んで使っているのです。どうしたんですか？ 何も問題ありません, ))))他人を傷つけたいだけの人間もいる )))) Georgiy Merts 2021.03.02 12:37 #3212 Valeriy Yastremskiy:大丈夫です,)))))他人の気持ちを傷つけたいだけの人もいる) つまり、聖杯が ないのは理解できるのですが・・・。 残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、システムからシステムへ常にジャンプすることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムがリアル口座から安値更新 - どちらも横ばい、ユーロ・フランは長期トレンド入り...。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。今頃になって出てきたのか...。 Valeriy Yastremskiy 2021.03.02 14:33 #3213 Georgiy Merts:聖杯が ないのは理解できるけど...。 残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、常にシステムからシステムへ飛び移ることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムが実際の口座から安値をつけた。どちらも横ばいで、ユーロ・フランは長めのトレンドになった・・・。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。もう、どうにかなりそうだ...。 効果的な仕事の始まりと終わりを研ぎ澄ますこと。これらの期間を外的要因とリンクさせる.価格系列に関連してTSの状態を述べるだけでは、その系列の特性・性質が変化する時期には必ず失敗する。 私は、不必要な人の不必要な感情を気にしないように自分を慣らしています。いつもうまくいくとは限りませんが、たいていの場合は役に立ちます) Roman Shiredchenko 2021.03.02 14:48 #3214 Georgiy Merts:聖杯が ないのは理解できるけど...。 残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、常にシステムからシステムへ飛び移ることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムがリアル口座から安値更新 - どちらも横ばい、ユーロ・フランは長期トレンド入り...。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。今頃になって出てきたのか...。:-) 正直、白々しいとしか思えなくなってきた......。 Georgiy Merts 2021.03.02 18:06 #3215 Valeriy Yastremskiy:効果的な仕事の始まりと終わりを研ぎ澄ますこと。これらの期間を外的要因と関連付ける。価格シリーズに関連してTSの状態を述べるだけでは、そのシリーズのプロパティ/特性の変化の時期には常に失敗します。私は、不必要な人の不必要な感情を気にしないように自分を慣らしています。いつもうまくいくとは限りませんが、たいていの場合は役に立ちます) そうですね、私には合っていますね、ある程度見通しが立ちますから。損をしていないことは、まったく悪いことではありません。ああ、儲けたい...。まあ、まだ無理なんですけどね...。たぶん無理だろうけど...。どうするんだ... Georgiy Merts 2021.03.02 18:08 #3216 Roman Shiredchenko::-) 正直なところ、すでに白い牛歩のような状態ですが......。 そして、あなたも...。 リーグ戦はあくまで指標です。今、どんなシステムが動いているのか。リーグ戦の取引は、常にシステムを切り替えて行うものです。まさに今、私がやっていることです。この様子だと、今週中にアカウントは300を超えそうですね。見てみよう。 Georgiy Merts 2021.03.08 07:50 #3217 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 品質別ベストチャート 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.03.15 05:57 #3218 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易品質による最高のTS。 品質別ベストチャート 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 ElenaFxPro4 2021.03.18 13:31 #3219 なぜ、DIFFERENTのペアにDIFFERENTのシステムがあるのですか？ そのため、CHARACTERを特定することが非常に難しくなっています。 1組の全システム、または全組の全システムのどちらかです。そうすれば、それぞれのシステムの特徴を把握しやすくなり、より「自然」になるのではないでしょうか。それとも、何か見落としているのでしょうか？ Georgiy Merts 2021.03.18 13:47 #3220 ElenaFxPro4:なぜ、DIFFERENTのペアにDIFFERENTのシステムがあるのですか？そのため、CHARACTERを特定することが非常に難しくなっています。1組の全システム、または全組の全システムのどちらかです。そうすれば、それぞれのシステムの特徴を把握しやすくなり、より「自然」になるのではないでしょうか。それとも、何か見落としているのでしょうか？ リーグは、2つの方向（トレンドとカウンタートレンド）において、3つのエントリー手法（EMAと現在価格を クロス、チャネル境界にタッチ、ジグザグピークで保留注文）を使用します。さらに4つの付属テクニック（トレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロール）。合わせて3х2х4=24種類のTSを得ることができます。 それぞれALLペアで使用。28ペア＋ビットコインで、それぞれ24システムを使用。合計696TS。 3つのカットのうち、最も優れたものだけがレポートに掲載されます。もし誰かが興味を持っているならば - 私は3つのリーグ部門のアカウント（上、中、下）の投資家のパスワードを提供することができますが、すべての取引はそこに「積み上げ」、そして魔法使いによって異なっています。取り出して、見て、分析する。 1...315316317318319320321322323324325326327328329...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
必要なものは何ですか？
私は何度も強調している - 私は過去のデータでテストされ、いくつかの成功したデモ期間を持っているTSのセットが必要です。持っています。どうしたんですか？何が「数字のための数字」なのか？数のため」ではなく、「一貫したシステムを選択するため」なのです。
そのため、このようなレポートを掲載し、その中から最も有望なTCを選んで使っているのです。
どうしたんですか？
何も問題ありません, ))))他人を傷つけたいだけの人間もいる ))))
大丈夫です,)))))他人の気持ちを傷つけたいだけの人もいる)
つまり、聖杯が ないのは理解できるのですが・・・。
残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、システムからシステムへ常にジャンプすることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムがリアル口座から安値更新 - どちらも横ばい、ユーロ・フランは長期トレンド入り...。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。今頃になって出てきたのか...。
聖杯が ないのは理解できるけど...。
残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、常にシステムからシステムへ飛び移ることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムが実際の口座から安値をつけた。どちらも横ばいで、ユーロ・フランは長めのトレンドになった・・・。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。もう、どうにかなりそうだ...。
効果的な仕事の始まりと終わりを研ぎ澄ますこと。これらの期間を外的要因とリンクさせる.価格系列に関連してTSの状態を述べるだけでは、その系列の特性・性質が変化する時期には必ず失敗する。
私は、不必要な人の不必要な感情を気にしないように自分を慣らしています。いつもうまくいくとは限りませんが、たいていの場合は役に立ちます)
聖杯が ないのは理解できるけど...。
残念です。悲しいけど...。私が考える聖杯とは、常にシステムからシステムへ飛び移ることです。そろそろ見込みのないものは消した方がいいのでは...。ここで、1週間前、ユーロフランに騙された...。2つのシステムがリアル口座から安値更新 - どちらも横ばい、ユーロ・フランは長期トレンド入り...。もちろん、ストップロスは落ちるし、システムはおかしな挙動を示すようになり、シャットダウンしてしまうし...。また口座が300円以下になった・・・まぁ・・・。今頃になって出てきたのか...。
効果的な仕事の始まりと終わりを研ぎ澄ますこと。これらの期間を外的要因と関連付ける。価格シリーズに関連してTSの状態を述べるだけでは、そのシリーズのプロパティ/特性の変化の時期には常に失敗します。
私は、不必要な人の不必要な感情を気にしないように自分を慣らしています。いつもうまくいくとは限りませんが、たいていの場合は役に立ちます)
そうですね、私には合っていますね、ある程度見通しが立ちますから。損をしていないことは、まったく悪いことではありません。ああ、儲けたい...。まあ、まだ無理なんですけどね...。たぶん無理だろうけど...。どうするんだ...
:-) 正直なところ、すでに白い牛歩のような状態ですが......。
そして、あなたも...。
リーグ戦はあくまで指標です。今、どんなシステムが動いているのか。リーグ戦の取引は、常にシステムを切り替えて行うものです。まさに今、私がやっていることです。この様子だと、今週中にアカウントは300を超えそうですね。見てみよう。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
品質別ベストチャート
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易品質による最高のTS。
品質別ベストチャート
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
なぜ、DIFFERENTのペアにDIFFERENTのシステムがあるのですか？
そのため、CHARACTERを特定することが非常に難しくなっています。
1組の全システム、または全組の全システムのどちらかです。そうすれば、それぞれのシステムの特徴を把握しやすくなり、より「自然」になるのではないでしょうか。それとも、何か見落としているのでしょうか？
なぜ、DIFFERENTのペアにDIFFERENTのシステムがあるのですか？
そのため、CHARACTERを特定することが非常に難しくなっています。
1組の全システム、または全組の全システムのどちらかです。そうすれば、それぞれのシステムの特徴を把握しやすくなり、より「自然」になるのではないでしょうか。それとも、何か見落としているのでしょうか？
リーグは、2つの方向（トレンドとカウンタートレンド）において、3つのエントリー手法（EMAと現在価格を クロス、チャネル境界にタッチ、ジグザグピークで保留注文）を使用します。さらに4つの付属テクニック（トレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロール）。合わせて3х2х4=24種類のTSを得ることができます。
それぞれALLペアで使用。28ペア＋ビットコインで、それぞれ24システムを使用。合計696TS。
3つのカットのうち、最も優れたものだけがレポートに掲載されます。もし誰かが興味を持っているならば - 私は3つのリーグ部門のアカウント（上、中、下）の投資家のパスワードを提供することができますが、すべての取引はそこに「積み上げ」、そして魔法使いによって異なっています。取り出して、見て、分析する。