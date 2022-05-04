リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 332 1...325326327328329330331332333334335336337338339...360 新しいコメント Georgiy Merts 2021.05.04 17:25 #3311 Roman Shiredchenko:ジョージ- あなたの最も簡単なチャンスは、あなたのDEPのバランスチャートの時折のシャープシュートを除けば、何も良いことはありません。 私はそうは思いません。あなたのその記事でも、合理的な粒があり、時間内に切り替えれば、利益になるのです。記事だけが1つの原則をとっている。どちらかが必ずうまくいくように、反対の原理をとる必要があるのです。 そして、当記事では別の結果が出ています。記事の中で、全システムが赤字になる瞬間があります。3年目に入ってからは、そのようなことは一切ありません。良い結果を出しているシステムは常に少数派です。 かなり満足のいく結果です。そう、星の数ほどあるわけではないのです。しかし、「右肩下がり」でもない。 Aleksei Stepanenko 2021.05.04 17:47 #3312 Georgiy Merts:そのようなスイッチはありません。それは、「気合いを入れる」ことです。そうすれば、あなたの勝ちです。 というか、作るべきですね。そんなこと考えたことある？ Andrei Znamenskii 2021.05.05 16:39 #3313 SanAlex:レッスンありがとうございましたこれで少なくとも、こんなサイズのエキスパートがいるんだと知ることができました。60kbしかないMoving Averageとの 差は感じられないが。 まだまだありますよ :)5000行以上のコードを持つロボットを見たことがあります。まるで飛行機のダッシュボードのような...。しかし、面白いことに、基本的な設定だけで、上値の重い取引までしている...。本当に残念なことです。でも、すぐには解けない...。 ファイル: mil.jpg 265 kb Georgiy Merts 2021.05.10 05:47 #3314 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 最高の取引品質。 ベスト・バイ・クオリティ・チャート 最も古いTSで、50回以上取引して いる。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.05.17 05:50 #3315 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるトップ20。 バランスによるベストTSのチャート。 貿易品質による最高のTS。 品質を取引することで、最高のTSを。 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.05.24 05:31 #3316 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 貿易の質でベスト。 ベストトレーディング品質チャート 取引 回数が50回以上の最も古いTS。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.05.31 05:28 #3317 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引回数が50回以上の最も古いTS。 取引 回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 Georgiy Merts 2021.06.07 06:11 #3318 現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。 バランスによるベスト20。 バランスによるベストの表。 ベスト・バイ・トレード・クオリティ。 最高の取引品質を誇るチャート。 取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。 取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。 削除済み 2021.06.08 21:53 #3319 ゾーラ、そんなことより仕事を終わらせたらどうだ、早くやろうぜ。誰が必要としているのか、誰が興味を持っているのか、誰が得をしているのか。あなたのために?では、自分でプレイしてみてください。 Maxim Kuznetsov 2021.06.09 01:39 #3320 この興味深いスレッドで見逃していたことがあるのですが、なぜBTCがランキングに含まれているのでしょうか？ 基本的にすべての価値を下げてしまうのです。かっこいいけど、一般的な意味での通貨ではないんです。そこには、経済学とは関係ない為替レートの物理学が存在する --- 動物園の様子が変わったら（リーダーが変わったり、他の統計が変わったり）、休んでロボットを最適化し直す時期だと知ってください。市場は変化しています。 1...325326327328329330331332333334335336337338339...360 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ジョージ- あなたの最も簡単なチャンスは、あなたのDEPのバランスチャートの時折のシャープシュートを除けば、何も良いことはありません。
私はそうは思いません。あなたのその記事でも、合理的な粒があり、時間内に切り替えれば、利益になるのです。記事だけが1つの原則をとっている。どちらかが必ずうまくいくように、反対の原理をとる必要があるのです。
そして、当記事では別の結果が出ています。記事の中で、全システムが赤字になる瞬間があります。3年目に入ってからは、そのようなことは一切ありません。良い結果を出しているシステムは常に少数派です。
かなり満足のいく結果です。そう、星の数ほどあるわけではないのです。しかし、「右肩下がり」でもない。
そのようなスイッチはありません。
それは、「気合いを入れる」ことです。そうすれば、あなたの勝ちです。
というか、作るべきですね。そんなこと考えたことある？
レッスンありがとうございましたこれで少なくとも、こんなサイズのエキスパートがいるんだと知ることができました。60kbしかないMoving Averageとの 差は感じられないが。
まだまだありますよ :)5000行以上のコードを持つロボットを見たことがあります。まるで飛行機のダッシュボードのような...。しかし、面白いことに、基本的な設定だけで、上値の重い取引までしている...。本当に残念なことです。でも、すぐには解けない...。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
最高の取引品質。
ベスト・バイ・クオリティ・チャート
最も古いTSで、50回以上取引して いる。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるトップ20。
バランスによるベストTSのチャート。
貿易品質による最高のTS。
品質を取引することで、最高のTSを。
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
貿易の質でベスト。
ベストトレーディング品質チャート
取引 回数が50回以上の最も古いTS。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引回数が50回以上の最も古いTS。
取引 回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
バランスによるベスト20。
バランスによるベストの表。
ベスト・バイ・トレード・クオリティ。
最高の取引品質を誇るチャート。
取引 回数が50回以上の最古参のTS20件。
取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。
この興味深いスレッドで見逃していたことがあるのですが、なぜBTCがランキングに含まれているのでしょうか？
基本的にすべての価値を下げてしまうのです。かっこいいけど、一般的な意味での通貨ではないんです。そこには、経済学とは関係ない為替レートの物理学が存在する
---
動物園の様子が変わったら（リーダーが変わったり、他の統計が変わったり）、休んでロボットを最適化し直す時期だと知ってください。市場は変化しています。