リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。

Vladimir Baskakov:
ゾーラ、続けるより自分の仕事を終わらせたらどうだ？誰が必要としているのか、誰が興味を持っているのか、誰が得をしているのか。あなたのために?では、自分でプレイしてみてください。

自作自演です。

 
Maxim Kuznetsov:

この興味深いスレッドで見逃していたことがあるのですが、なぜBTCがランキングに含まれているのでしょうか？

基本的にすべての価値を下げてしまうのです。かっこいいけど、一般的な意味での通貨ではないんです。そこには、経済学とは関係ない為替レートの物理学が存在する

---

動物園の様子が変わったら（リーダーが変わったり、他の統計が変わったり）、休んでロボットを最適化し直す時期だと知っておいてください。市場は変化しています。

BTCは、他のものと同様にシンボルです。変革の原理が何であるかは全く気にしない。何でもキャッチします。このシステムは、株やオプションに適用することも十分可能です（ただし、オプションの場合はエキスパートコードを変更する必要があります）。

過剰最適化について - 私の場合、それが効果的です。それぞれのロボットは、もはや市場にふさわしくないということを明確に示している。このような兆候を検知すると、ロボットは直ちに最適化されます。毎日3〜20のTSが最適化される。

 
現在の状況（全てのTSはデモ口座で最小ロットを一定に保って稼働しています）。

バランスによるベスト20。

バランスによるベストの表。

ベスト・バイ・トレード・クオリティ。

最高の取引品質を誇るチャート。

最も古いTSで、50回以上取引して いる。

取引回数が50回以上の最も古いTSのチャートです。


 

ゲオルゲ 実際の取引所で、先物や指数の取引をしたいのですか？

もしかして、リーグ戦で遊んでいるのでしょうか？そうですね、PAMMに限らず、限界ギリギリの取引で儲けることは可能ですからね...。

 
Roman Shiredchenko:

ゲオルゲ 実際の取引所で、先物や指数の取引をしたいのですか？

もしかして、リーグ戦で遊んでいるのでしょうか？そうですね、PAMMに限らず、マージントレードでドーピングを可能にすることを基本に...。

はい、取引所でもできますよ。違いはありません...。でも、口座を開くお金がない。

 
Georgiy Merts:

はい、証券取引所でもできますよ、違いはありません...。でも、口座を開くお金がないんです。

違いがあると思うのですが...。そこで1万ルーブルが必要です。mscの先物やインデックス。
 
Roman Shiredchenko:
があるような気がするのですが、どうなんでしょう？そこで使うのは1万ルーブルです。mscの先物とindnex。

それはどこですか？何かというと、本当に少量です。

しかし、もう1台コンピュータが必要ですし、何より、毎日の最適化にはかなりの時間がかかり、1日の大半を費やしてしまうこともあります。キャラクターを増やすと時間がかかる・・・なぜ他はダメなのか？リーグの理念は透明で明快です。

 
Georgiy Merts:

それはどこですか？何かというと、本当に少量です。

しかし、もう1台コンピュータが必要ですし、何より、毎日の最適化にはかなりの時間がかかり、1日の大半を費やしてしまうこともあります。キャラクターを増やすと時間がかかる...なぜ他はダメなのか？リーグの理念は透明で明快です。

返信を用意して、明日、lk -に投稿します。
 
